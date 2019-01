Turismo Los hoteles de Córdoba despidieron el 2018 con una ocupación alta pero piden más promoción en Navidad Los «puentes» previos a los días 25 y uno de enero favorecen unos buenos resultados pese a la caída general del turismo

Los hoteles de Córdoba rozaron el lleno durante la última semana del año. Desde el día 28 de diciembre y hasta la Nochevieja la ocupación llegó a superar el 90 por ciento, gracias a la llegada a la ciudad de un turismo de perfil nacional y carácter familiar. Un comportamiento que contrasta, sin embargo, con la primera fase de las vacaciones navideñas: en comparación, la ocupación media bajó sensiblemente entre el 21 y el 25 de diciembre a pesar de que la Nochebuena cayó en lunes, alargando el fin de semana anterior.

Así se desprende de los datos aportados a este periódico por una decena de hoteles cordobeses. Algunos de ellos incluso se quedaron sin habitaciones libres los días 28 y 29 de diciembre. Es el caso de dos de los establecimientos que la cadena Eurostars tiene en Córdoba: el Palace y el Patios de Córdoba. La ocupación media de estos dos hoteles entre el 21 y el 31 de diciembre fue del 89 por ciento y el 90 por ciento respectivamente, pero la cifra sube hasta el 93 y el 96 por ciento si sólo se toman como referencia los cuatro últimos días del año.

Un perfil familiar y de procedencia nacional «salvó» la temporada turística a partir del 25 de diciembre

El mismo comportamiento se extrae de los datos de otros hoteles céntricos como el NH Califa. La llegada de turistas fue más «floja» durante el primer fin de semana del periodo vacacional, pero a partir del 25 de diciembre y al menos hasta el dos de enero la ocupación no ha bajado del 85 por ciento. En otros como el hotel Hesperia se ha observado un antes y un después del día 25 de diciembre, tanto en lo cuantitativo como en el perfil del cliente que se alojó en sus habitaciones. El primer tramo de las vacaciones fue para el turista internacional. Sin embargo, del 25 de diciembre en adelante se produjo un cambio de perfil hacia grupos familiares y llegados desde otros puntos de España. La ocupación subió por encima del 85 por ciento desde el mismo día de Navidad y, de hecho, aún no ha descendido.

A unos días del cierre oficial de la campaña navideña, la patronal de los hoteleros de Córdoba no ofrece aún datos de sus asociados pero sí está en condiciones de aportar sus «sensaciones». El presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje (Aehcor), Alejandro Navarro, apunta a que el balance que hará el sector será «peor que el del año pasado». El aparente buen comportamiento turístico de la última semana del año no arregla lo que a su juicio ha sido una constante a lo largo de todo el ejercicio: cada vez llegan menos turistas. Aunque la Navidad no es temporada alta para el turismo en Córdoba, el sector critica que las administraciones no están haciendo todo lo que deberían. «Córdoba no está en el mapa de las fiestas en Navidad», explica Navarro, que cree que la ciudad tiene una buena agenda navideña con actividades culturales y de ocio que pueden resultar atractivas para el turismo, pero no trasciende más allá de la provincia. «No es que no se hagan cosas, es que no se publicitan», insiste Navarro. El programa de Patios en Navidad, por ejemplo, está pensado «por y para los cordobeses» y no se ha promocionado fuera.

Hostelería y comercio

Los bares y restaurantes también encuentran en la Navidad una fecha clave para su negocio, gracias a la llegada de turistas pero también por las costumbres de los propios cordobeses. «Hasta arriba» es la respuesta más habitual que se recibe de un hostelero cuando se le pregunta cómo se está comportando el negocio en los últimos días. Ni las gélidas temperaturas de los últimos días sacan a los clientes de las terrazas, mientras, en el interior de los restaurantes, los camareros se afanan en servir mesas, recogerlas y prepararlas para el siguiente de la lista, que espera pacientemente en la barra a que llegue su turno.

El año ha cerrado con buenas sensaciones para el sector hostelero en la capital. Asociaciones como Hostetur o Córdoba Apetece señalan hacia un ligero repunte de las cenas familiares y de empresa que ha beneficiado a los negocios no sólo durante el último tramo del 2018, sino durante todo el mes de diciembre. Desde la patronal de la hostelería, Hostetur, su presidente Francisco de la Torre afirma que el negocio se ha mantenido con respecto a años anteriores y que el mes de diciembre cerró con una afluencia y facturación similares a las del año pasado. Como muestra, invita a consultar los datos sobre creación de empleo en la capital, que demuestran que el sector servicios se está reafirmando como punta de lanza de las contrataciones.

Por su parte, el presidente de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, se aventura a afirmar que el periodo navideño ha tenido un comportamiento superior al de años anteriores. Los dos «puentes» que han precedido a los festivos, 25 de diciembre y uno de enero, tienen que ver con esta circunstancia y pueden haber motivado que Córdoba haya estado «más animada» que en Navidades anteriores. Los comerciantes coinciden en este punto. El presidente de Comercio Córdoba, Manuel Blasco, rehúsa hacer balances parciales de una campaña navideña que aún está por terminar paro avanza que en las calles se ve «más movimiento» que en años anteriores. Está por ver si esa afluencia se traduce en más compras.