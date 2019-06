ENTREVISTA Fernando Priego, alcalde de Cabra: «Facilitaremos que lleguen empresas con menos presión fiscal» Con 37 años encara su tercer mandato tras lograr su segunda mayoría absoluta consecutiva con más del 60% de los votos

El dirigente popular Fernando Priego no sólo revalidará mañana la Alcaldía de Cabra tras cosechar en los comicios del pasado 26 de mayo su segunda mayoría absoluta consecutiva, sino que lo que consigue con un mayor respaldo porcentual con el que casi consigue incrementar en un concejal más la alforja de su formación. De este modo, el primer edil egabrense se queda tras el de Estepona, José María García Urbano (PP), en lo que se refiere a apoyos logrados en un municipio andaluz.

¿Satisfecho con los resultados?

Estamos profundamente contentos y emocionados con el trato que hemos recibido de los egabrenses, una vez más, incluso con el aumento en porcentaje de voto con respecto a las últimas elecciones. Creo que nuestros vecinos han aprobado la gestión de los últimos cuatro años y lo que nos invita a hacer este respaldo es seguir trabajando día a día con muchísima ilusión para resolver todas las cuestiones pendientes y hacer de Cabra una ciudad mejor.

El próximo plenario contará con la incorporación de dos nuevas fuerzas políticas como son Ciudadanos y UVE. En los meses previos se hablaba de la necesidad de enriquecer un debate político que venía siendo algo pobre. ¿Considera que sea algo necesario?

Debate ha habido todo el que se ha planteado. Sin embargo, todo lo que sea enriquecer la vida pública de opiniones y distintas visiones para mejorar la ciudad será bienvenido. Nosotros simplemente nos pondremos a disposición de todos los grupos políticos para seguir hablando, dialogando y así llegar a grandes acuerdos que beneficien a la ciudad.

De cara a las elecciones, su formación presentaba una serie de proyectos para la ciudad importantes. En estos días ya se ha comenzado con uno destinado a la plantación un millar de árboles dentro en el municipio, incluso antes de la toma de posesión de la nueva Corporación. ¿Cuál será el próximo plan en ponerse en marcha?

Tenemos mucho trabajo pendiente pues han sido unos años intensos donde hemos conseguido importantes objetivos y por tanto se han puesto las mimbres para resolver proyectos que Cabra ansiaba desde hace años y lo inmediato será la puesta en marcha de un nuevo Plan Cabra Activa, que ya se encuentra aprobado con más de dos millones de euros de inversión al que se suma el antiguo Profea. Además vamos a licitar los nuevos aparcamientos del Centro, se va a poner en marcha el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible a través de los fondos Edusi que habrá que implementar hasta el año 2023. Es, en definitiva, mucho trabajo fruto de la buena gestión de los últimos cuatro años.

¿Cómo repercutirá en los próximos años eltrabajo que usted dice que se ha hecho en el anterior mandato?

Nuestro objetivo es culminar en el transcurso del mandato los proyectos que vamos a empezar a desarrollar ahora. Si no pueden estar terminados, al menos que se encuentren muy avanzados. Yo creo que sí vamos a ver hechas realidad grandes cosas como el proyecto del río Cabra, la nueva intervención en la muralla de La Villa, el aparcamiento del Centro o la adquisición de terreno para el futuro recinto ferial. Si alguno necesita de más tiempo sin duda será por la complejidad administrativa que acarrean este tipo de actuaciones. Es cierto que vamos a poner en marcha muchos proyectos con inversiones extraordinarias de más de 10 millones que han llegado.

El ansiado proyecto del río Cabra será sin duda uno de las mayores inversiones que repercutirán en los próximos años en la ciudad. Aparte de ella, ¿qué otras inversiones prevén?

Estaremos muy pendientes para volver a solicitar toda aquella colaboración del resto de administraciones que pongan en marcha proyectos que puedan beneficiar para traer inversiones al municipio. Aparte de ello, todos los años en los presupuestos municipales incluiremos todas las propuestas que llevamos en nuestro programa electoral y que queremos poner en marcha gracias a que tenemos un ayuntamiento totalmente saneado.

¿Qué medidas piensan tomar para evitar el descenso demográfico que tanto amenaza a los municipios de interior?

En este tema ya me he reunido con los portavoces de los distintos grupos políticos y a todos les he ofrecido trabajar en una mesa político-técnica para tomar medidas que puedan paliar este descenso demográfico que si bien no va a depender en gran medida del Ayuntamiento, sí debemos de adoptar medidas que lo mitiguen. En este sentido quiero agradecer la disposición del resto de fuerzas políticas.

Es sabido que el Ayuntamiento de Cabra ha venido apostando mediante diversas ayudas e iniciativas en la creación de empleo. ¿Habrá más iniciativas similares en el futuro?

Sí. Hasta ahora hemos triplicados esfuerzos para la creación de empleo, hemos conseguido que el descenso del paro en Cabra sea el más importante de los municipios grandes de la provincia de Córdoba y debemos de seguir en esa línea, por ello facilitaremos la implantación de empresas en la ciudad a través de una menor presión fiscal y también con una mejora de los servicios públicos que prestamos, a lo que se une una mayor eficiencia y eliminación de barreras burocráticas.

¿Seguirán con la misma política económica?

Lo que ha venido funcionando bien no debemos cambiarlo. Hemos tenido la suerte de tener una fantástica concejal de Hacienda como Ana Peña y ahora vamos a tener también a personas implicadas y preparadas en estos menesteres y un equipo de gobierno comprometido con la estabilidad económica del Ayuntamiento ya que es fundamental para poder pagar todo lo que el Consistorio contrata.