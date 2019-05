ELECCIONES MUNICIPALES CÓRDOBA 2019 Isabel Ambrosio (PSOE): «Cuando me reúno con los inversores me plantean su deseo de que siga» Sostiene que el mandato ha tenido «muchos aciertos y algún ritmo más lento del que me gustaría»

Baltasar López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 22/05/2019 23:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isabel Ambrosio (Madrid, 1970) aspira como candidata socialista a revalidar la Alcaldía de Córdoba que logró en 2015 gracias a un pacto con la izquierda alternativa.

¿Qué balance hace usted de este cogobierno PSOE-IU?

Ha habido muchos aciertos y también algún ritmo más lento del que a mí me hubiera gustado. Planteé en mayo de 2015 un cambio sensato y tranquilo, que colocara a las personas en el centro de la política y, por ejemplo, hemos aprobado el mínimo vital en el agua [no se corta a quien no pueda pagar], la Oficina de la Vivienda [lucha contra los desahucios] o hemos multiplicado por tres las ayudas. Un cambio que nos permitiera defender la prestación de los servicios públicos, y hoy no hay esa amenaza de que ninguna empresa municipal se privatice. O que abriera oportunidades de empleo, y hay más afiliados a la Seguridad Social. El paro seguimos sufriéndolo, aunque en menor medida.

Ha dicho que ha habido ritmos más lentos de lo que le hubiera gustado.

Ha habido dos dificultades importantes. Una es tener 592 trabajadores menos. A pesar del esfuerzo en este mandato de incorporar a cien empleados más y tener abiertas hoy 27 convocatorias de plazas, seguimos con un déficit. La otra dificultad ha estado en la gestión y los expedientes administrativos, fundamentalmente en la contratación, donde hacemos el doble de trabajo con una Ley de Contratos que dificulta en gran medida la agilidad.

¿Los problemas para ejecutar proyectos son sólo por normativa? En 2017, apartado de inversiones directas, tenían 14,5 millones e incorporaron 35,8 de remanentes y se gastaron 6,4.

Le doy las cifras del último presupuesto liquidado 2017: 319 millones de ingresos y 305 gastados. Y todas y cada una de las inversiones de las cuentas de 2016 a 2019 terminarán en el proyecto para el que se plantearon. El dinero no se pierde. Pero le doy un ejemplo: el pasado mandato, el PP en su plan de obras en los barrios podía llamar a tres empresas para una actuación y se adjudicaba a una. La Ley nos obliga hoy a abrir una convocatoria pública para todas las empresas con, por ejemplo, un proceso de mesa de contratación tres veces más largo. La primera que no está cómoda soy yo. Podemos mejorar. Por eso, planteamos una unidad propia de contratación, el refuerzo de la Asesoría Jurídica para los informes necesarios y nuestro compromiso es reforzar Intervención, la pata que se nos ha quedado pendiente. Cuando el órgano de contratación, la Asesoría e Intervención tengan el personal adecuado, podremos acelerar.

Satisfecha no debe estar porque al edil de Contratación, Antonio Rojas, lo fulminó usted de su lista.

Tenemos nuevos objetivos y hay que buscar nuevos perfiles y eso es lo que he hecho como candidata. Y eso no tiene que ver con el Área de Gestión en la que no es el concejal el que plantea los ritmos que fija la normativa.

¿El cambio profundo que ha hecho de su lista, tras un pulso con el PSOE cordobés, no revela descontento con la gestión de su equipo?

Revela que esta ciudad tiene nuevos objetivos y necesita nuevos perfiles. Y como en mi partido me han dejado elegir, eso hice.

La alcaldesa, durante la entrevista concedida a ABC Córdoba - Valerio Merino

En su partido, la han dejado elegir en Madrid porque aquí no iban a...

..En mi partido me han dejado elegir.

Se lo han permitido en Madrid...

...Mi partido es mi partido.

También ha habido episodios llamativos de gestión donde los proyectos no han salido adelante. Por ejemplo, no han logrado desbloquear el Centro de Ferias y Convenciones: dos años con sus obras paradas y están a la mitad.

Ahora sí hay una solución. El PSOE, en la oposición tuvo muchas dudas de la cuantía por la que se adjudicó. Nos ha dado la razón el Consejo Consultivo y a una situación excepcional hay que buscar una solución igual: adjudicar la obra restante a Tragsa.

Colapso de licencias: «No estoy satisfecha con la gestión de Pedro García cuando lo que planteo es una adecuación de Urbanismo»

Su programa dice que «muchas veces el urbanismo es un muro infranqueable» y apuestan por «un cambio profundo en la filosofía» con la que se gestiona la Gerencia de Urbanismo. ¿Se suma a los numerosos colegios profesionales y colectivos empresariales que creen que IU no ha gestionado bien el colapso en las licencias?

Me sumo a ellos en la necesidad de agilizar aún más los trámites de las licencias y el recorrido de los expedientes que pasan por Urbanismo. Ese ente municipal tiene que ser motor de desarrollo económico para esta ciudad. Por ello, planteo ampliar y reorganizar la plantilla de la Gerencia o dos instrumentos fundamentales: la ordenanza de actividades y obras, ya aprobada en Junta de Gobierno Local, y la administración electrónica que permita conocer en qué momento se encuentra su expediente y acotar los plazos.

Entonces, ¿está satisfecha de la forma en la que el edil de Urbanismo, Pedro García (IU), ha combatido el colapso en la concesión de licencias?

No estoy satisfecha si lo que estoy planteando es una adecuación de la Gerencia de Urbanismo.

¿No han ahuyentado inversores con el cerco a Cosmos, el colapso en licencias o el anuncio de revisión del PGOU que iba a incluir descalificaciones de suelo (revertir la calificación de un terreno), que luego quedó en nada?

Cuando me reúno con los inversores, a mí me plantean su deseo de que continúe al frente de este gobierno y de que podamos materializar proyectos.

Hace unos días dijo que había un presupuesto destacado para Palmeras. En las cuentas de 2019, hay 77.000 euros. ¿Eso es una apuesta destacada para el quinto barrio de España más pobre?

El planteamiento que nos hicieron en Palmeras sus vecinos era abordar en 2019 dos medidas fundamentales: remodelar El Pedal para poner un espacio para la formación de chicos desde los 14 años y la rehabilitación de la cocina que está en el centro cívico de la Foggara para incorporar formación en ese campo. Lo que nos han pedido los protagonistas del plan integral está ahí: asistencias técnicas desde el ámbito de Servicios Sociales, contribuir en mayor medida al programa de absentismo escolar, y eso no lo va a ver con nombres y apellidos en el presupuesto municipal, o la actuación y la adecuación de esos dos espacios concretos, que es a lo que van 77.000 euros.

¿No le parece insuficiente esa cifra?

De verdad, eh, hay que ser respetuosos con los documentos con los que se trabaja. Volcar recursos sin un plan ha sido el error histórico que hemos cometido con Palmeras, Moreras y Barrio del Guadalquivir. Vamos a poner sobre la mesa medidas que sirvan para cambiar la realidad y hay que ser muy respetuosos con la hoja de ruta que se ha planificado en el plan integral de Palmeras, con la participación de los vecinos y de todas las instituciones que se han querido sumar. Dicho plan se elabora desde el enfoque de que las soluciones anteriores no cambiaron la situación y sus vecinos quieren más coordinación.

Pactos: «Mi primera opción, y no me planteo ninguna otra, es un gobierno en solitario, desde una mayoría suficiente»

Las pocas encuestas publicadas, como la de ABC, le dan una victoria, pero los bloques están en empate técnico. ¿Teme perder la Alcaldía?

Hay que esperar a las urnas. Si alguien cree que con lo del 28-A está todo hecho, se equivoca. Si hay una amenaza, es que esa falta de movilización cause el gobierno de las derechas, con la ultraderecha.

Si el día 27, sumara mayoría absoluta a su izquierda, con IU y Podemos, o a su centro, con Cs, ¿a quién elegiría?

Mi primera opción, y no me planteo ninguna otra, es un gobierno en solitario, desde una mayoría suficiente.

¿Se han querido evitar un jaleo no quitando las placas del callejero?

Mi compromiso es cumplir todas y cada una de las conclusiones de la comisión de Memoria Histórica. Lo que no me parece, y lo he dicho en su momento, es que se haga un uso partidista del cambio del callejero por parte de partidos y formaciones sindicales. El nombre de cada una de las calles exige un acto institucional y eso es lo que tiene que hacer esta ciudad, una vez que pase el proceso electoral.

Pero le evita un quebradero de cabeza en campaña.

Todo tiene su momento. Las conclusiones de la comisión se cumplirán, no sólo la parte que nos guste o no.