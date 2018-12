ELECCIONES Elecciones andaluzas de 2018 | Córdoba vota en un escenario inédito para despejar incógnitas Los electores tienen ante sí una jornada poco predecible pese a la anunciada victoria socialista

Rafael Ruiz

Casi 630.000 cordobeses (323.954 mujeres y 305.535 hombres) están llamados hoy a las urnas de los que casi 30.000 lo harán por primera vez al haber superado la edad legal de 18 años o haber obtenido la nacionalidad. Unos 18.000 lo harán desde otros países por medio del particular sistema de voto que existe en España, llamado a desaparecer. Los que residan en la provincia de Córdoba tendrán a su disposición 413 colegios electorales donde estarán abiertas 907 mesas. Estarán controladas por un numerosísimo grupo de ciudadanos que han sido llamados por sorteo para controlar las votaciones y que tendrán por primera vez a su disposición novedades tecnológicas para transmitir los resultados sin intermediarios. Casi 1.800 agentes de todos los cuerpos de seguridad han sido llamados a trabajar en domingo para evitar problemas.

Se elegirán doce parlamentarios que tendrán asiento (y sueldo con dietas) en el Hospital de las Cinco Llagas aunque no se sabe muy bien hasta cuándo. La tesis de un bloqueo institucional que impida conseguir presidencia por la insuficiencia de una mayoría parlamentaria invita a que los nuevos diputados autonómicos no se encariñen mucho con sus despachos. En seis años, el vuelco del panorama ha sido tal que a Córdoba no la conoce, electoralmente, ni la madre que la parió, parafraseando a Alfonso Guerra.

Frente a los augurios que dicen que Susana Díaz perderá representación, la lista que lidera en Córdoba Juan Pablo Durán se enfrenta a la jornada electoral de hoy con un asentado suelo en la circunscripción. Tiene el viento a favor de una implantación innegable en el mundo rural donde los socialistas han cimentado una posición que solo consiguió discutir el PP una vez, en los comicios de 2012.

El PP se enfrente a una noche de caras largas a no ser que la carambola permita un gobierno de coalición con Ciudadanos. Los cinco diputados y casi 80.000 votos que la candidatura obtuvo hace apenas seis años se han diluido como un azucarillo. Se trata de un resultado que, en estos momentos, no es posible, según todos los sondeos conocidos. Los populares decidieron apostar sobre seguro colocando a José Antonio Nieto como cabeza de lista al entender que, en un contexto complicado, lo mejor era ir a por el nombre más reconocible.

Adelante Andalucía comparece por primera vez con el formato de coalición. Sumar menos de un 22 por ciento de los votos sería objeto de análisis. Es el resultado, sumado, de los votos de Podemos e IU, que comparecieron por separado a los comicios andaluces. El reparto interno de poder dejó a IU como el partido con más responsabilidad en Córdoba, razón por la cual la cabeza de lista es Ana Naranjo. Los sondeos firman que conseguirá los dos escaños sin problemas. Sin embargo, la suma de ambos es destacable para entender cuál es la reacción del votante tradicional de IU y el PCA a un partido como Podemos.

Una de las dudas de la noche es si lo de Cs es como parece. La prueba de fuego es si el votante «compra» la tesis ofrecida por el partido naranja durante estas elecciones. A saber, que forma parte de una alternativa política al PSOE -tras haberlo sostenido en el poder- que lleva 36 años ininterrumpidos en el poder y que llegaría a las cuatro décadas si esta legislatura no se desmorona. El cabeza de lista, Fran Carrillo, es un experto en discursos y estrategias electorales que no tiene una carrera política larga en Córdoba. La tradición dice que quien cogobierna con el PSOE, al final, acaba pagándolo en las urnas.