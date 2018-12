Economía en la UE Los efectos del Brexit apenas se notarán en Córdoba, salvo por el recorte que puede experimentar la PAC Quizá haya una reducción de los visitantes británicos, pero los 75 millones en ventas al Reino Unido no peligran

Reino Unido no es un socio clave para Córdoba, pero sí tiene cierto peso en su balanza comercial y en su mercado turístico. Su pacto de salida de la UE no debe incidir negativamente sobre la provincia -si el Parlamento británico lo tumbara, habría que ver si se va a otro acuerdo o incluso a un adiós a las bravas, con lo que las consecuencias serían distintas-. Otra cosa es que el Brexit castigue a las empresas y ciudadanos británicos y se resientan las exportaciones de Córdoba a esa nación o la llegada de ingleses aquí. Pero, si eso pasara, tampoco se atisba un impacto grave para la provincia en el sentido de que, como se ha indicado, no ejercen una influencia determinante en las ventas al extranjero ni en los viajeros.

ABC ha consultado a expertos (Loyola y Colegio de Economistas), Extenda, CECO y Asaja sobre la repercusión que pueda tener este adiós, apareciendo dos aspectos negativos: la merma que supondrá de la PAC y el posible recorte de visitantes de esta nación.

En el mercado exterior, el acuerdo de salida de Reino Unido mantiene la Unión Aduanera en un periodo transitorio: desde su marcha oficial de la UE (próximo marzo) a diciembre de 2020, con lo que nada cambiará para los negocios que operen con firmas británicas. En ese tiempo, ambas partes deberán cerrar un nuevo acuerdo para sus relaciones comerciales. Si no lo hacen, hay un sistema de prórrogas del citado mecanismo transitorio.

Son 75,4 millones (cifra de 2017) lo que tenía en juego Córdoba en exportaciones a ese país. Está lejos del «top five» de principales mercados, en el que se entra a partir de los 170 millones. Las ventas a esta nación supusieron un 3,1% del total, con lo que fue el octavo estado con el que más operaciones cerró la provincia el año pasado.

Los productos que mejor coloca tradicionalmente la provincia al otro lado del Canal de la Mancha son cobre y sus manufacturas (23,9 millones en 2017) y aceite, (8,7), los dos pilares de sus negocios con el extranjero. Eso sí, las ventas de oro líquido a ese país supusieron sólo un 1,2% del total de ese capítulo y las de cobre, el 2,8% de este apartado -en 2018 esa ratio sube a 6,7%-. A esto se une la irrupción, de la nada, en 2017 del aluminio (16,4 millones).

La balanza comercial viene siendo claramente positiva. El pasado año, las importaciones fueron de 25,3 millones, con lo que el saldo favorable para Córdoba fue de 50. Fuentes de Extenda (órgano de la Junta de impulso del comercio exterior) señalaron que, si el tratado de retirada acordado con la UE tiene luz verde del Parlamento británico, habrá un «Brexit blando», en el que el impacto sobre el comercio exterior sería «previsiblemente leve». Porque el Reino Unido será parte de la Unión Aduanera de la UE, con «libre circulación de mercancías y no cabrían barreras».

Otro campo relevante de las relaciones con Reino Unido es el turismo. En 2017, 36.739 ingleses se alojaron en hoteles u hostales de Córdoba (supusieron el 3% del total de los visitantes). Fueron el quinto principal mercado extranjero (7,1% de los viajeros foráneos). Los británicos aportan el extra de subir la estancia media. Se quedaron en 2017 de media 1,9 noches.

Hay una tercera huella de la salida de Reino Unido, la más honda a día de hoy. En octubre, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, avisó de que el presupuesto del próximo ciclo de la Política Agrícola Común (PAC), irá de 2021 a 2027 y está en negociación en Bruselas, se verá lastrado por el Brexit y por la necesidad de la UE de destinar más fondos a la inmigración ilegal. La Junta ha avisado de que la Comunidad amenaza con recortar un 16% la PAC, por la que los productores cordobeses reciben al año unos 300 millones, muy importantes para el sector.

Si se va a un análisis más global, el catedrático de Economía de la Universidad Loyola Manuel Alejandro Cardenete arranca explicando que Inglaterra «no es un socio clave» para la provincia. «Sí puede ser más importante la retracción de los viajeros británicos», avisa. Matiza que en cualquier caso en el corto plazo «los cambios de comportamiento o hábitos no suelen ser demasiado drásticos». No obstante, sugiere que «habría que hacer algún plan para asentar la posición de Córdoba en Reino Unido como destino turístico».