ENTREVISTA Delfín Fernández: «Los ecologistas de Córdoba han dado información tergiversada sobre Cosmos» El portavoz de los trabajadores de la cementera defiende la valorización de residuos como garantía de empleo

Irene Contreras

@irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 16/12/2018 22:58h

Delfín Fernández (UGT) es la cara visible de los trabajadores de la cementera Cosmos, en guerra contra el Ayuntamiento de Córdoba por las limitaciones que impone a la actividad de la cementera, ubicada a las orillas del casco urbano y propiedad del grupo brasileño Votorantim. Insiste en que el PSOE está «hipotecado» por su socio de gobierno, IU, que a su vez ha sido manipulado por un movimiento ecologista que, dice, ha mentido en sus tesis, contrarias a una valorización de residuos que está ampliamente extendida en Europa.

¿Cómo le resumiría el conflicto de Cosmos a un recién llegado?

Le diría que tienen que dejar de usarse el carbón y los combustibles fósiles y, a la vez, los vertederos tienen que desaparecer. Los residuos que no se pueden reciclar aún pueden aportar su energía calorífica mediante la valorización, que es lo que está haciendo la industria a nivel mundial: sirven como combustible y no son perjudiciales para el medio ambiente ni para la salud. En Córdoba tenemos un problema: después de que IU en 2007 aprobara una ampliación de la fábrica y concediera permisos para valorizar residuos no peligrosos, el actual gobierno municipal de PSOE e IU, sus simpatizantes ecologistas y grupos vecinales se oponen a que se usen esos combustibles porque creen que hay un riesgo para las personas y el medio ambiente.

Eso es lo que defendía el famoso Pacto por un Aire Limpio.

En 2015 cuando el movimiento ecologista presentó a los partidos políticos ese manifiesto, se dio una información tergiversada. Tampoco se informó de cuáles eran los fines últimos que se perseguían.

Sin embargo, absolutamente todos los partidos lo suscribieron.

Y algunos luego se documentaron sobre qué era la valorización, que lleva 30 años desarrollándose en Europa, y en ciudades semejantes a Córdoba con fábricas en la misma situación y sin problemas ni protestas de colectivos verdes. El año pasado se hizo un trabajo en la mesa de Cosmos cuyas conclusiones científicas, industriales y técnicas fueron precisamente que no había peligro ni para el medio ambiente ni para los vecinos de Córdoba.

Aquello pasó en campaña electoral y estamos a las puertas de otra. ¿Temen ser usados como arma arrojadiza?

Nosotros sabemos en la actualidad que tanto PP como Ciudadanos ya están convencidos de que es una actividad industrial más que no representa ningún peligro y por tanto contamos con su apoyo. Sabemos también que IU y Ganemos están totalmente en contra, lo llevamos viendo todo este tiempo.

¿Y al PSOE?

No sabemos. Ahora está hipotecado con la Gerencia de Urbanismo, controlada por IU, sin cuyo apoyo no podría gobernar. No sabemos qué actitud tendría en un escenario nuevo. La alcaldesa acaba de anunciar que, a la vista de que Córdoba se ha convertido en la capital más pobre de España, con un índice de paro superior al 30 por ciento, va a proponer medidas para reactivar la industria.

¿Lo interpretan como un guiño a Cosmos?

Esperamos que una de esas medidas sea conceder a la fábrica la licencia para utilizar esos combustibles. Si no fuera así, seguiríamos en las mismas condiciones de persecución, poniendo su granito de arena para que Cosmos cierre en vez de proteger los puestos de trabajo. Si la empresa cumple con todas las normas que se le exigen, le tienen que permitir el uso del combustible que usan las demás fábricas para que sea viable.

¿La fábrica no les da garantías para mantener los puestos de trabajo si no se logra esa licencia?

La garantía que ofrece es que si la fábrica obtiene beneficios mantiene o incrementa a su plantilla. Si no, despide personal. Y si pierde mucho, acaba cerrando la planta. Las empresas no son oenegés, tienen que obtener beneficios.

Dicho así parece que la empresa esté poniendo a los trabajadores a defender sus intereses.

La empresa donde tiene que defender sus intereses es en los juzgados, ante la ley. Si desde 2016 estamos empleando estos combustibles, más de dos años después no puede venir el presidente de Urbanismo a prohibirnos su uso, cuando además la Junta nos tiene todos los permisos otorgados. La Justicia nos acabará dando la razón.