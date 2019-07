CRIMEN MACHISTA EN RUTE Crimen machista en Rute: Clamor en la calle para atajar la violencia contra las mujeres Decenas de personas se concentran en el Ayuntamiento en repulsa por el nuevo asesinato

Miguel Navas @abccordoba Córdoba Actualizado: 02/07/2019 23:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rute fue ayer tarde un clamor contrala violencia machista. En una concentración que congregó a decenas de vecinos en las puertas del Ayuntamiento, todas las voces fueron dirigidas a hacer más esfuerzos para luchar contra esta lacra.

El primero en tomar la palabra ha sido Antonio Ruiz, alcalde de Rute, quien ha comenzado su discurso nombrando varias veces a la fallecida, Piedad Cruz. El motivo, según Ruiz, ha sido para no olvidar jamás el nombre de esta vecina pues, en violencia de género no se habla de cifras, sino de personas y en «casos como este» ha dicho, refiriéndose a un pueblo pequeño de menos 10.000 habitantes, todos se conocen y eso hace aún más daño a la población.

El alcalde ha terminado mostrando su «firme rechazo y condena» a lo que él califica como una «lacra social», recordando que «nunca seremos una sociedad libre» mientras haya desigualdad entre hombres y mujeres. Tras el discurso de Ruiz, se ha procedido a cinco minutos de silencio en recuerdo de la víctima.

Tras él, han tomado la palabra distintas representantes de asociaciones feministas. La primera ha sido Marisa Raya, en representación de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia de Género. Raya ha leído un manifiesto en el que afirmaba que, si bien existe un único asesino, «toda la sociedad es culpable», por eso ha pedido que nadie se quede callado al presenciar cualquier mínima muestra de machismo.

Asistentes a la concentración en el Ayuntamiento de Rute - MIGUEL NAVAS

Un mensaje muy similar ha tenido Abundi Alba, presidenta de la asociación de mujeres Horizonte de Rute. Para ella, quien apenas ha podido resistir el llanto, es necesario concienciar sobre la lacra que supone la violencia de género, algo que, según Alba «está muy interiorizado en la sociedad», por eso considera fundamental la labor que asociacioens como la suya llevan a cabo y ha pedido «apoyo, comprensión y ayuda» para luchar contra el machismo.Siguiendo el hilo de Ruiz, la presidenta ha recalcado que la única cifra de mujeres asesinadas que podría tolerar cualquier sociedad debería ser cero.

Finalmente, ha hablado Lourdes Arroyo, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, quien ha vuelto a pedir que nadie guarde silencio ante actitudes machistas por considerarlas, según ella, algo personal de la pareja. Según Arroyo, pedir ayuda en nombre de una mujer no debe ser visto como un problema, pues «el único problema es que ella no ve que es un problema», ha dicho para terminar, no sin antes recordar la existencia del teléfono gratuito 016.

Posteriormente, la coordinadora provincial ha recordado que los hijos de la víctima, aún en la capital de España, tienen asistencia psicológica y se ha activado los protocolos necesarios para cuidarlos. El funeral de Piedra Cruz será este miércoles a las 19.00 horas en Rute.