La gripe común repunta en Córdoba pero se queda muy lejos de los picos habituales

El coronavirus ha tenido una cosa buena: ha acabado con la gripe estacional, o casi. En la temporada de 2020-2021 , el virus clásico del otoño y del invierno no existió. ¿El motivo? Las medidas de restricción de la movilidad, de distancia social y la obligación de llevar mascarilla hicieron desaparecer los resfriados de temporada. ¿Y qué ha pasado en el tramo final de 2021 y en el arranque de 2022 ? Lo explica e l jefe de Epidemiología de la Delegación de Salud y Familias de Córdoba, Antonio Varo : «Ahora sí que ha habido incidencia de la gripe , pero en cualquiera caso menor de la que tenemos en un año normal, sin coronavirus », destaca el especialista.

Los datos son concluyentes: en una temporada sin sobresaltos en la salud pública como los que se han dado durante la pandemia, la gripe alcanzaba picos que en ocasiones superaban los 400 casos por cada cien mil habitantes a la semana, y estas cotas de incidencia de la enfermedad se solían producir alrededor de la última semana de enero y la primera de febrero .

Lo que ha ocurrido

¿Qué ha ocurrido este año 2022 ? «El pico máximo lo vivimos en noviembre , con cien casos por cada cien mil personas, y el otro lo hemos registrado hace solo una semana, y con unos valores similares», subraya en este sentido Antonio Varo . Como se ve, la gripe ha afectado a la población en la campaña en curso cuatro veces menos de lo que hace en condiciones normales.

¿Y cuáles son las causas de este descenso? La ya citada vigencia de las medidas de precaución frente al Covid y la competencia con el propio coronavirus, puesto que es muy infrecuente que quien tenga el virus que ha provocado la pandemia también se contagie de la gripe .

«El comportamiento de la gripe está siendo inhabitual: lo natural a estas alturas del año sería que estuviera desapareciendo, pero vemos que ha habido un repunte en fechas recientes y hemos de esperar a nuevos datos para sacar más conclusiones y saber cómo va a evolucionar en las próximas semanas», suscribe el jefe de Epidemiología de Delegación de Salud . Antonio Varo también explica la diferencia entre este año y el pasado —cuando la gripe fue prácticamente inexistente— por la relajación de las medidas contra los contagios, así como por la libertad absoluta para las relaciones sociales tras meses de cortapisas.

Las causas de las epidemias

«¿Por qué hay epidemias de gripe todos los años?», se pregunta Varo . «Porque el frío afecta a la mucosa respiratoria y es más fácil contagiarse, porque el virus puede entrar con más facilidad a través de la mucosa respiratoria que se encuentra ligeramente dañada, además de que con las bajas temperaturas las concentraciones de las personas en el interior aumentan. No es lo mismo estar en la calle que estar en un lugar cerrado. La probabilidad de contagiarse en el interior es veinte veces superior a la del exterior», reflexiona el epidemiólogo .

El hecho es que la incidencia de la gripe empezó a subir a final del pasado diciembre. «El año pasado estábamos todos con las mascarillas puestas y este año no, y las medidas del año pasado eran mucho más restrictivas que las de ahora, por lo que las posibilidades de contagio eran mucho menores. No olvidemos que la vía de contagio son exactamente las mismas en un caso que en otro, quiero decir en el caso de la gripe y del coronavirus . Puede coincidir en una persona la gripe y el Covid , pero no es frecuente, es raro».

El virus de la gripe y el del Covid-19 se parecen mucho en sus síntomas y en su forma de contagio , lo que hizo que hace dos otoños, cuando aún no existían vacunas contra el segundo —salvo de carácter experimental—, hubiera preocupación entre las autoridades sanitarias. Con un examen médico de los síntomas no era posible determinar si una persona estaba infectada de uno u otro o, peor aún, de ambos; eran necesarias pruebas de diagnóstico como la PCR .

Más tarde, cuando el Covid-19 se extendió por todo el mundo, las similitudes entre ambos gérmenes sirvieron para que determinados grupos e incluso líderes políticos o sociales ‘antipandemias’ negaran la importancia del coronavirus. Era una gripe, decían, como si pudiera diluirse la gravedad de una enfermedad que por si sola provoca cada año miles de muertes en España.

La vacunación

«La vacunación de la gripe ha ido bien en líneas generales, como todos los años», afirma Antonio Varo. La Junta de Andalucía ha administrado desde el comienzo de la campaña de protección frente al virus, que arrancó a mediados de octubre, en torno a 160.000 dosis.

Salud recomendó separar al menos siete días la dispensa de vacunas contra la gripe y el Covid-19 . En determinados casos, se han administrado los viales sin esperar ese margen. Por ejemplo si una persona ya tiene cita para la vacuna anti-Covid y ha recibido la dosis antigripal menos de una semana antes, «para evitar retrasar la protección o que el paciente no pueda volver a captarse». Tampoco existía ningún problema para vacunarse de forma seguida contra el coronavirus y cualquier alergia.

La vacuna contra la gripe de esta campaña, de acuerdo con las directrices del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha ido dirigida a determinados grupos. En primer lugar, todos los mayores de 65 años; después, personas menores de esa edad que en caso de infección puedan desarrollar complicaciones (con determinadas enfermedades previas, embarazadas ...); en tercer lugar, todos los profesionales que trabajasen en centros sanitarios, incluidos los geriátricos; y finalmente otros grupos de riesgo, como fuerzas de seguridad o bomberos. La primera tanda de vacunas contra la gripe en Córdoba fue dirigida a casi 8.000 personas: los 5.747 internos en residencias de ancianos y otros 1.069 discapacitados atendidos en centros sociosanitarios.

El epidemiólogo Antonio Varo ALERIO MERINO Varo: «Vivimos los coletazos de la sexta ola» El jefe de Epidemiología de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Antonio Varo, está convencido de que «estamos viviendo los coletazos de la sexta ola» del Covid «con unos contagios que suman alrededor de mil por semana ». «La tendencia será a que baje, aunque todo dependerá de dos factores, que son cómo afecte la Semana Santa, cuando va a haber mucha movilidad y muchos contactos sociales, y el riesgo de que aparezcan nuevas variantes de la enfermedad», señala el especialista, que es partidario de que el uso de las mascarillas se mantenga. «Contamos con la ventaja de ya hay una inmunidad colectiva muy alta, y que además es híbrida , porque de un lado está la de las personas que están vacunadas y, de otro, la de quienes ya han pasado la enfermedad». Varo llama la atención, además, sobre que el método para computar los casos de Covid cambió el pasado 28 de marzo, y el nuevo patrón necesita un rodaje para que se ajuste a las tomas de decisiones de los responsables políticos competentes.

