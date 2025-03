«El cuello de botella de la Atención Primaria en Córdoba se está ensanchando»

El paciente que espera en la antesala de la consulta de la avenida del Aeropuerto está como el día, que es nublado: incierto. Sucede que el hombre, de 57 años y vecino del Parque Cruz Conde de Córdoba , acude al médico como cada primero de mes para una revisión de los problemas en las articulaciones que asegura que van a más.

«En la pandemia lo pasé fatal, la verdad: la medicación funcionaba, pero a mí lo que me tranquiliza es que el doctor me vea con tranquilidad y me pregunte cómo estoy, que me toque y que me haga preguntas de cómo voy tirando», explica Juan Manuel Calderón, que enviudó hace tres años, justo cuando los problemas en las rodillas y en los codos, sobre todo, empezaban a aflorar.

Ciudadanos en el exterior del centro sanitario de la avenida de América VALERIO MERINO

«Podríamos decir que estamos ya en la normalidad , y lo digo con conocimiento de causa, porque los meses o los años que hemos pasado se quedan para nosotros: es muy difícil que un médico te haga un diagnóstico bueno por teléfono», añade este trabajador de la banca prejubilado hace seis años. «La espera ha mejorado, esa es la verdad: hasta antes de Navidad esto era como echar la Primitiva, porque llamabas a Salud Responde para que te dieran cita y te mandaban al mes que viene, y eso con suerte», resume.

Los datos oficiales avalan las apreciaciones de Juan Manuel Calderón . Hay que recordar que el pasado martes 5 de abril el Servicio Andaluz de Salud ( SAS ) informó de que ha reducido la demora media para acceder a una cita de Atención Primaria y, a 31 de marzo de 2022, se mantenía en 2,6 días de media. «Desde el 31 de diciembre, momento en el que la demora media se situaba en más de cinco días, el descenso ha sido continuo», afirmaba la Administración autonómica.

«Hemos pasado lo peor»

«Otra de las iniciativas puestas en marcha para mejorar la accesibilidad de este nivel asistencial es la consulta de acogida. Desde e l 1 de enero de 2022 , se han realizado un total de 213.527 consultas de acogida a un total de 185.695 usuarios. El 51,5% de todas las consultas fueron resueltas por los profesionales de enfermería», aseguraba la Junta de Andalucía .

En el centro de salud de la avenida de América también es evidente que «el cuello de botella» de la Atención Primaria «se ha ensanchado», como resumía Luisa Pérez Navas , que señalaba que «hemos pasado lo peor: por fin puede venir una tranquila al médico, y sin tantos retrasos como hemos vivido en este tiempo». La mujer, con un problema digestivo crónico, ha tenido que tirar de la teleconsulta durante los peores momentos de la pandemia.

La opinión de los sindicatos

Los sindicatos coinciden también en la que la asistencia es más fluida. Así, CSIF Córdoba indica que «la situación en cuanto a la demanda en los centros de salud ha mejorado en las últimas semanas una vez que se han dejado de realizar los test Covid , por lo que poco a poco se ha ido normalizando cuestiones tales como las citas. Sin embargo, el déficit de personal en la Atención Primaria sigue presente, sobre todo en determinadas categorías profesionales tales como médicos de familia y pediatras por la ausencia de profesionales en las bolsas de trabajo, algo que es consecuencia de las malas condiciones laborales y salariales que se ofrecen en Andalucía frente a otras comunidades autónomas».

El Sindicato Médico (Simec) tercia que «hay más tranquilidad en general, sobre todo porque los compañeros se han liberado de hacer el seguimiento Covid , pero sigue habiendo falta de médicos».