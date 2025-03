Así será a partir del lunes la reanudación de los exámenes de conducir en Córdoba

La DGT (Dirección General de Tráfico) ha informado de que reanudará a partir de este lunes de forma paulatina los exámenes teóricos y prácticos para la obtención del permiso de conducir en las provincias que accedan a la fase dos, como es el caso de Córdoba. Las pruebas se retomarán incorporando medidas sanitarias, como la obligación de que alumnos y examinadores lleven mascarillas y guantes o de que solo un aspirante vaya en el coche.

Se mantendrá el servicio de exámenes todo el periodo estival, según ha apuntado la DGT. «Debido a la situación excepcional que se está viviendo este año, las J efaturas de Tráfico realizarán exámenes durante todo el verano en todo el territorio nacional», ha informado la Dirección General de Tráfico.

En un comunicado la Dirección General de Tráfico, recogido por EFE, informa este sábado de la publicación de la instrucción a las Jefaturas de Tráfico donde se recogen las medidas específicas y precauciones necesarias para minimizar riesgos tras consultar a todas las asociaciones del sector y los sindicatos.

El regreso progresivo de las pruebas del permiso de conducir se produce una vez que Ministerio de Sanidad ha publicado este sábado nuevas órdenes en el BOE sobre el proceso de desescalada, entre ellas la reapertura en la fase 2 de centros de formación como las autoescuelas , siempre que no superen un tercio de su aforo y potecien la formación a distancia y «online».

Los exámenes teóricos serán los primeros en reanudarse en todas las Jefaturas que se sitúan en fase dos, como es el caso de Córdoba, y se priorizará para aquellos que han perdido su vigencia y necesitan renovar la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. En días posteriores se reanudarán de forma progresiva el resto de exámenes teóricos.

Debido a la necesaria distancia de separación entre aspirantes , la capacidad de las aulas se verá disminuida , de modo que en la medida que sea posible se incrementarán las convocatorias para dar respuesta a la demanda.

Los aspirantes deberán llevar siempre guantes y mascarillas que deberán traer consigo y dispondrán de hidrogel para su uso cuando sea necesario. Durante todo el examen se garantizará la distancia mínima de 2 metros entre alumnos.

Exámenes prácticos

La realización de la prueba práctica es la que más cambios supone debido al espacio limitado del vehículo. Solo i rán el alumno y el profesor en la parte delantera del vehículo y el examinador, solo, en los asientos traseros.

Tanto los alumnos como los profesores deberán llevar guantes y mascarilla . En el momento en que la prueba sea declarada no apta por acumulación de faltas o comisión de una falta eliminatoria, se interrumpirá. El examen no continuará para no prolongar la situación de contacto social. Las explicaciones sobre la realización del examen se darán siempre fuera del vehículo manteniendo la distancia recomendada.

En el caso de los exámenes prácticos de moto , en los sistemas de comunicación entre examinador y alumno se exigirá un intercomunicador manos libres bidireccional y eficaz . La protección del mismo frente al riesgo sanitario será a cargo de la escuela, recomendándose que el micrófono sea de uso individual.

La DGT ha recordado, por último, que los permisos y licencias de conducción , así como otras autorizaciones administrativas para conducir, cuyo periodo de vigencia venza durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas , quedarán automáticamente prorrogados hasta sesenta días después de su finalización.

