Los olímpicos y paralímpicos cordobeses abrazan el aplazamiento a 2021 de los Juegos de Tokio

La crisis del coronavirus ha pospuesto la celebración de los Juegos de Tokio 2020 2021 , circunstancia que va a afectar por igual al certamen olímpico y el paralímpico. Finalmente, las presiones de los diversos comités nacionales y de las distintas federaciones han servido para que se tome la medidaque afecta a los cordobeses con aspiraciones a participación.

En clave olímpica, sólo tenía garantizada su plaza Fátima Gálvez , quien iba a acudir a su tercera cita tras Londres y Río de Janeiro. La baenense, especialista en la modalidad de trap , argumentaba a ABC que «personalmente veo que a todos los deportistas es lo que nos interesa». Y fundamenta ese razonamiento en que «hay que preservar la seguridad de los deportistas y no pueden por tanto lo primero es acabar con el virus y dentro de un año sin peligro... la competición». En ese sentido, la baenense destacó que «el año de aplazamiento servirá para mejorar más» .

En una misma línea se muestra Julia Figueroa, quien estaba cerca de certificar su clasificación para los Juegos de Tokio, pero entiende que «es lógico que hayan tomado esa determinación por el bien de todos» . En el plano más personal, Figueroa sabe que la Federación Internacional de judo ahora se enfrenta a un serio problema: ajustar la clasificación olímpica. En un principio, el cupo de participantes, entre las que estaba por ranking internacional, se cerraba en mayo y después el 30 de junio. El caso es que en el peso de Figueroa, -48 kilos, también compite la madrileña Laura Martínez, a quien parón forzoso podría darle nuevas opciones de ser la representante española. La cordobesa comentó que «ya veremos qué deciden en la Federación Internacional». Mientras, seguirá entrenando a la espera de que vuelva la competición.

Para quien supone un portazo definitivo el aplazamiento hasta 2021 de los Juegos es para Carlos Machado . El palista prieguense anunció meses atrás que al cierre de esta temporada pondría fin a su etapa como internacional, aunque se reservaba la posibilidad de ir a Tokio como colofón en su carrera. El jugador del Cajasur afirma que «no volveré a vestir la camiseta de la selección» . De un lado, el Preolímpico de Rusia, previsto para este mes de abril, ya fue aplazado, al igual que el mundial del Corea del Sur de marzo. Incluso, Machado apuntó que «a este paso veo difícil que se vaya a celebrar el Campeonato del mundo».

Ante esos factores, el jugador de la Subbética cordobesa aseguraba que «se puede decir que para mí ha terminado todo». Porque Machado, consecuente con sus palabras, tiene argumentos para no prorrogar un periplo internacional que comenzó hace más de tres lustros. Deportivamente, considera que «a mi edad no me quedan muchas fuerzas para estar otro año disputando torneos protours, además de los partidos de Liga con mi equipo» . Y añadía que «no voy a estar una temporada más con la selección cuando ya me han hecho hasta un homenaje de despedida ».

Rafael Lozano, en calidad de seleccionador nacional de boxeo , ya había conseguido certificar la clasificación de dos de sus pupilos en el Preolímpico de Londres, que se suspendió en plena competición. El técnico cordobés aseguraba que «me parece lógico que aplacen los juegos». En su lectura, más allá de la seguridad y la salud, el dos veces medallista añadió que deportivamente « hay algunos países que sí están entrenando y hay otros que no, así que no estaríamos en las mismas condiciones ».

Antonio Conde, árbitro de baloncesto , iba a ser el primero de su «gremio» en Córdoba en dirigir partidos de competición olímpica. Sin embargo, acata la medida porque «sicon esto se salvan vidas no hay nada que cuestionar». De ahí que señalara que « volveremos cuando se levante esto y si me asignan estar en 2021, intentaré estar preparado ».

Los paralímpicos aceptan también con resignación la decisión . El ciclista Cabello expone que aceptoy seguiré entrenando», mientras que la baloncestista Genoveva Tapia argumentaba que «ahora eso no es tan importante». El nadador Paco Salinas,considera que «estoy en una fase ascendente y el aplazamiento me puede venir bien para hacer la mínima. Por su parte, Domingo García, seleccionador de halterofilia adaptada, recalcó que «es lo mejor que han podido hacer y eso nos da para planificar para el año que viene».