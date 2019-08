Inmigración Convocan a través de las redes una manifestación contra el centro de Menas en Lucena Ni el Ayuntamiento ni la Subdelegación tienen conocimiento oficial de esta actuación

La decisión de crear un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados (Menas) en el polítigono de Los Santos, en Lucena, ha generado múltiples reacciones. La última fue la convocatoria de una manifestación el próximo lunes a las 21:00 horas en la Plaza Nueva con los eslóganes "Por la seguridad de nuestras calles" o "No al centro de Menas Lucena".

Nada se sabe de quién o quiénes han convocado esta concentración de rechazo, pero su difusión en las redes ha sido masiva. Tampoco tiene conocimiento oficial de esta convocatoria el Ayuntamiento de Lucena, ni la Subdelegación del Gobierno de Córdoba, aunque fuentes de la misma señalaron que no es necesaria una autorización expresa para que se lleve a cabo.

Ayer Vox Lucena indicaba a través de su perfil en Facebook que esta formación política «no está detrás de esta convocatoria». No obstante, su portavoz en el Consistorio, Jesús Gutiérrez, manifestaba su «rotunda negativa» a la apertura en Lucena de un centro de menores extranjeros no acompañados «mientras siga existiendo opacidad en el tratamiento del tema y los ciudadanos desconozcan cómo y de qué manera se está procediendo».

Gutiérrez añadió que su grupo exigirá al equipo de gobierno «mayor información» sobre la situación de estos menores «puesto que pueden representar un riesgo para la seguridad ciudadana», al tratarse de menores «que llegan de forma ilegal, no acompañados por familiares, con edad difícil, sin dinero ni ocupación, hablando otro idioma y con dificultades de integración».

Así, el coordinador local de Vox pidió al equipo de gobierno que explique «por qué Lucena; cuándo está previsto que se ponga en marcha el centro; cuántos menores serán acogidos; en qué situación legal se encuentran o qué tipo de personal de seguridad velará por la convivencia» en el complejo educativo, en el que ya existe una residencia escolar y distintos servicios.