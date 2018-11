Subbética cordobesa La comisión de investigación sobre el museo del alfar romano de Lucena detecta irregularidades Se perdfieron materiales por 30.000 euros y se certificaron trabajos no realizados por personal municipal

J. M. García

Lucena Actualizado: 28/11/2018

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena incluyó el pasado martes en su orden del día la lectura de las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación sobre el fallido proyecto de creación de un centro de interpretación en el yacimiento alfarero romano de Los Tejares. Los hechos denunciados por Ciudadanos se remontan a 2004.

Tras ejecutarse una primera inversión en la reconstrucción de uno de los hornos y la restauración de los restantes, el equipo de gobierno, presidido entonces por José Luis Bergillos (PSOE), solicitó a la Junta una subvención para crear un edificio con cinco salas temáticas y su equipamiento. La Consejería de Cultura concedió una subvención de 73.922 euros, un 60% del coste del proyecto, asumiendo el Consistorio el compromiso de ejecutar la actuación en el plazo de un año. Aunque no se llegó a ejecutar, el Ayuntamiento decidió comprar los elementos incluidos en el mismo.

La portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera, centró parte de su intervención en intentar demostrar que el objetivo de la subvención fue siempre la creación de un centro museístico: «No se trataba de hacer un acopio de materiales como ha sugerido el PSOE, sino de hacer un museo con una subvención finalista», señaló Joyera.

La comisión concluye que «no se hicieron los trabajos previstos y se invirtió el dinero en comprar materiales; la escuela taller no recibió el encargo de construir el espacio expositivo, sino de vallarlo y no se comunicó a la Consejería la imposibilidad de acometer el proyecto ni la Junta comprobó su ejecución. Además se considera probado que se perdieron materiales valorados en 30.000 euros «sin que se intentaran recuperar, se denunciara su desaparición o se pidieran explicaciones a los encargados de custodiarlos» y se certificaron por personal municipal trabajos no realizados.

Joyera indicó que «no se buscan responsabilidades penales tras 14 años de estos hechos, sino saber qué ha pasado» y afeó al PSOE que intente «normalizar que no se ejecutase el proyecto subvencionado», por lo que la comisión pidió al alcalde, Juan Pérez, que comparezca para contestar las preguntas de la oposición, a lo que éste accedió, pese a no estar obligado ni conocer en profundidad el proyecto.

Por su parte, José Cantizani, edil de Patrimonio, se mostró contrario a las conclusiones. Según la versión del PSOE, «el Ayuntamiento concurrió a una subvención e invirtió el dinero en la compra de unos materiales que se conservan en su totalidad», salvo en el caso de una partida robada. Además, Cantizani afirmó que «se encomendó a la Escuela Taller la construcción de un edificio que no pudo hacerse y se procedió a justificar la subvención, siendo aceptada por la Junta», por lo que a su juicio no hubo irregularidad alguna.