MEMORIA HISTÓRICA Cañero, la plaza de Córdoba que cambió de rótulos pero no de nombre Tras la sentencia que tumba el título, los vecinos muestran hastío ante el debate

Luis Miranda Córdoba Actualizado: 25/07/2019 23:44h

En la plaza de Cañero parece cansar el debate alrededor de su nombre. Se les preguntó cuando el PSOE e IU le quitaron el nombre de Cañero para llamarla plaza de los Derechos Humanos y parecían hastiados del debate y ahora se les vuelve a preguntar y tampoco les resulta interesante, ni siquiera cuando están leyendo en el periódico la noticia de que un juez ha anulado la retirada del nombre del rejoneador.

En el bar de la asociación de vecinos Cañero Nuevo, en la misma plaza, atiende Eduardo Pérez, su encargado, que lo resume con la frase que más se repite entre sus vecinos: «Da igual, porque van a decirle siempre plaza de Cañero». Conoce el nuevo viraje que ha dado el caso, pero prefiere resumirlo con lo que han dicho quienes viven en el barrio: «El nombre está bien como estaba, porque este es el barrio de Cañero y esta es la plaza del barrio», resume mientras retira los cafés de unos parroquianos.

Y no se marchan, sino que ocupan una de las habitaciones de la asociación vecinal para algo tan cordobés como una partida de dominó. «Los vecinos lo llamaremos igual, esto es cosa de los de la memoria histórica», afirma José Álvarez mientras dispone las fichas blancas y negras sobre la mesa. Sus compañeros tampoco parecen demasiado interesados en el debate, pero alguno tercia con que «se dice que era un fascista, pero también que dejó los terrenos para hacer el barrio».

«Pero yo he escuchado también que no intervino en la Guerra», afirman Antonio Royuela y Andrés, dos de sus compañeros de mesa, mucho más interesados en las fichas que en saber si Antonio Cañero, que da nombre el barrio y a la plaza precisamente por iniciativa de los vecinos, participó o no en la represión de la Guerra Civil. «Se dice que iba por la Sierra buscando a los maquis», comentan. Otros vecinos lo dicen también por la calle: el juez ha devuelto el antiguo nombre, pero nadie parecía haberlo aceptado.