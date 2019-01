TRÁFICO El Ayuntamiento de Córdoba tramita contra el reloj el contrato de la grúa, que expira en seis meses La última prórroga posible acaba a finales de junio para un servicio básico

Rafael Ruiz

@RafaRuiz_ CÓRDOBA Actualizado: 08/01/2019 23:17h

El equipo de gobierno tiene apenas seis meses para tramitar el nuevo contrato externo que hace funcionar un servicio básico para la seguridad y para el funcionamiento de la movilidad. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba prorrogó recientemente el servicio de la grúa municipal y la gestión del depósito de vehículos que desde el año 2012 desarrolla la empresa Setex Aparqui, que también gestiona las zonas azules de Córdoba. Los distintos informes, incluido el de la Intervención, aseguranque se trata de la última prórroga posible dadas las limitaciones a este respecto que establece la legislación en materia de contratos del Estado.

Para los no avisados, seis meses es muy poco tiempo para desarrollar un contrato que aún no ha sido licitado. El Consistorio tiene un verdadero problema de agilidad en la gestión al que se suma el problema serio de que la legislación se ha vuelto muy garantista para evitar tratos de favor a las empresas. Y la grúa no es un servicio que se pueda dejar de prestar.

Un apoyo necesario

En estos momentos, la actividad no solamente quita los coches aparcados en doble fila sino que es un apoyo necesario para el trabajo de la Policía Local en materias como la gestión de grandes acontecimientos. Las grúas más modernas van ya equipadas con cámaras que denuncian a los vehículos mal estacionados. La documentación se remite a la oficina de la Policía Local donde un agente se dedica a revisarla y a firmar digitalmente las denuncias que se convierten en multas.

El Ayuntamiento ha tenido tiempo de sobra para no tener los actuales agobios. El actual contrato data de cuando el candidato a la Alcaldía, José María Bellido, era teniente de alcalde de Hacienda. Entonces, se optó por un contrato de cinco años que ha sido sucesivamente prorrogado hasta en tres ocasiones. Todas ellas bajo la misma circunstancia. No era posible, con el margen temporal del que se estaba hablando, que el nuevo contrato estuviese listo para cuando señalaba el calendario.

La última prórroga tiene que acabar entre el 20 y el 30 de junio de 2019. Es decir, pasadas las elecciones. Y como las demás ha sido objeto de las críticas de Intervención que, entre otras cosas, dice que ha habido años para preparar un expediente nuevo con el que mantener la actividad que desarrolla el servicio que se considera prioritario para la seguridad pero que desarrolla una empresa privada, en la mayor parte de los servicios, desde hace años.