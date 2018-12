AYUNTAMIENTO El Ayuntamiento de Córdoba emplea, dos años después, los fondos Edusi con minipisos para personas sin techo El Gobierno municipal dispondrá de 15 millones de fondos de europeos para gastar hasta 2020

El Ayuntamiento de Córdoba empezará a gastar de forma inmediata el dinero de la mayor fuente externa de financiación obtenida en los últimos años. Se trata de los fondos Edusi, acrónimo de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, y que suma la cantidad de quince millones de euros a gastar, supuestamente, entre los años 2014 y 2020. El primer proyecto será la creación de un centro para personas que necesiten urgentemente un techo, por la razón que sea, y que se levantará en uno de los pabellones libres del antiguo Hospital Militar.

Los Edusi se concedieron formalmente hace dos años, en octubre del año 2016, y fueron uno de los grandes triunfos del actual equipo de gobierno que, sin embargo, no va a poder disfrutar de sus resultados en la campaña electoral que queda a la vuelta de la esquina. Dada la situación creada, es muy complicado que se puedan llegar a ver resultados tangibles del programa financiado por los fondos europeos Feder y que se enfrenta a un doble problema de gestión pesada y lenta.

Controles

Los Edusi funcionan con una particular tramitación que obliga a realizar una serie de controles añadidos con varias motivaciones. Una de ellas es que el dinero europeo no vuelva a financiar infraestructuras inútiles. Otra es que exista una suerte de control constante sobre el dinero para que no se pierda una parte por el camino. Sumados ambos casos, para gastarse un duro de los Edusi hay que ponerle velas a varios comisarios europeos.

La obra del antiguo Hospital Militar va de crear quince minipisos en uno de los pabellones libres para familias que se queden en la calle y no exista cómo dar una respuesta en los canales ordinarios. Y va a ser la primera en ponerse en marcha no por su simplicidad sino porque el Ayuntamiento de Córdoba decidió que se liaba la manta a la cabeza para poder empezar a trabajar con tanto dinero como el que se le había asignado. El Consistorio inició los trabajos de creación del nuevo albergue asegurando que los financiaría con recursos propios dado que cuenta con presupuesto suficiente para ello. El plan sigue siendo endosar las facturas al Edusi en cuanto se pueda contar con esos recursos. El proyecto cuesta unos 688.000 euros y lleva gestionándose desde el pasado mes de agosto que es cuando salió a licitación pública.

El centro social La Foggara, un comedor social, sería el segundo de los proyectos

El plan municipal, explicó ayer el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, es que los proyectos vayan cayendo tal y como se efectúen técnicamente y se gestionen en el departamento correspondiente. Lo más probable es que el segundo en contar con esta financiación sea la habilitación del centro social La Foggara, en las Palmeras, como un comedor para personas sin recursos. El Consistorio estaba en manos siempre de terceros para facilitar comidas a personas que no cuentan con la posibilidad de tenerlas por sí mismas.