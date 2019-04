Municipal El Ayuntamiento de Córdoba acaba mandato con un superávit récord de 46 millones de euros La cuantía duplica a la cifra que se obtuvo en la liquidación del año 2017

El Ayuntamiento de Córdoba liquidará el presupuesto de 2018, el último que se ejecuta en año natural en la corporación, con una cantidad récord de superávit de 46.579.322 euros, una cifra nunca vista en lo que técnicamente se conoce como remanente de tesorería para gastos generales. Es el concepto que se puede equiparar a los beneficios de las empresas expresados en la cuenta de resultados.

La cantidad es tan importante que no se recuerda en la institución una cifra tan alta de dinero ingresado y no gastado. Solo hay que tener en cuenta el superávit del año 2017 y que sumó 23,4 millones de euros. En un año, el Consistorio ha duplicado esa cifra en cuanto a ratio de tesorería. El dinero que se guarda en cuenta corriente y sirve para pagar las nóminas de los funcionarios, los conciertos del Gran Teatro o la reparación de calles.

El Consistorio tiene una buena noticia y un grave problema a la vez. Tener superávit no es malo en sí mismo porque implica que ese dinero se puede dedicar a las Inversiones Financieramente Sostenibles. Es el programa anual al que se pueden dedicar los excedentes. El Ayuntamiento tiene una cómoda posición de deuda, lo que permitiría gastar buena parte del dinero, si no todo, en esta materia. El problema es que concentrar tanto gasto en un ejercicio puede hacer que la regla de gasto salte por los aires, como llevan advirtiendo desde hace tiempo en el Consistorio.

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, hizo público parte del informe de la liquidación de 2018 con la advertencia de que ese superávit se produce por la mala gestión del equipo de gobierno. La existencia de tal cantidad de dinero presupuestada y no gastada implica que no funcionan las previsiones presupuestarias. El Consistorio cobra impuestos para financiar unos gastos que no llega a realizar.

Se trata de un hecho generalizado del Ayuntamiento de Córdoba y que llega hasta el último rincón. El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ofreció un superávit presupuestario cercano a los cinco millones de euros. Esta cifra es similar a los pagos que tuvo que realizar el Imdeco durante toda la anualidad.