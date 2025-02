Antonio López, presidente de La Aurora: «No descartarmos fusiones para ser más competitivos»

Hace un mes Antonio López se puso al frente de la cooperativa vitivinícola más importante en Córdoba, La Aurora con unos 700 socios, tras haberla presidido Juan Rafael Portero durante las dos últimas décadas.

¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de la cooperativa?

El objetivo fundamental es continuar con el trabajo que se inició hace algunos años para la mejora de la comercialización de los productos que fabricamos en la cooperativa. Éste debe ser el camino principal que debemos tomar para que el valor añadido que generamos se quede dentro de nuestra empresa y eso repercuta en las liquidaciones que perciben los socios.

¿En qué líneas quiere trabajar para conseguir este objetivo?

Es muy importante profundizar en la diferenciación de nuestra marca . Para ello es fundamental que los socios aporten unas cosechas de calidad para poder distinguirnos en el mercado. Para lograr este objetivo también que hay d iferenciarse por los envases y por el etiquetado. Todo esto lo está demandando el mercado en la actualidad para poder competir, aunque es algo difícil por el gran número de bodegas que existen en este momento.

También se plantea mejorar las relaciones con otras cooperativas similares de la zona. ¿Esto puede dar lugar a fusiones?

Tenemos sección de aceite de oliva y de vino y en ambos casos está claro que estamos muy atomizados. No tenemos un tamaño suficiente para poder competir en igualdad de condiciones, ya que en el mercado hay muchos que ofrecemos el mismo producto. Estamos viendo que están teniendo lugar muchas fusiones y acuerdos entre empresas . Ésta es la vía adecuada para conseguir mejores precios. Es necesario seguir mejorando las relaciones con otras cooperativas. Si esto en un futuro da lugar a uniones o fusiones, será bienvenido por parte de nuestros socios. No obstante, estos pasos deben darse lentamente. No debemos descartar entrar en grupos de mayor tamaño para ser más competitivos.

¿Cuál es la situación de La Aurora?

La situación actual, dadas las circunstancias que todos estamos viviendo actualmente, es aceptable . A pesar de los meses tan complicados que arrastramos por el Covid-19 , la cooperativa apenas cuenta con existencias de vino gracias a nuestras vías actuales de comercialización directa de los productos.

¿Cuáles están siendo los efectos de la crisis sanitaria?

En nuestra sección de molino el aceite de oliva ha seguido con un ritmo de ventas muy similar al de otros años, por lo que los en este caso apenas lo hemos notado. En cuanto a los vinos , sí es verdad que las ventas directas se han visto afectados por el cierre del canal horeca. Además, han sido muchos los eventos y las fiestas que se han suspendido en este tiempo, algo que ha reducido de manera considerable las operaciones en los meses de abril, mayo y junio.

¿Qué previsiones manejan para esta vendimia que dio comienzo el mes pasado?

Creo que será una vendimia muy similar a la del año pasado en volumen de producción o incluso tal vez algo mayor. Esperamos que la climatología nos acompañe . En el año 2009 recogimos en torno a los siete millones de kilos de uvas y en esta ocasión esperamos estar en ese entorno o quizás llegar a ocho.

El viñedo del Sur de la provincia no deja de perder superficie. A su juicio, ¿en qué situación se encuentra la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Montilla-Moriles?

La vid es un cultivo que exige una gran dedicación ya que hay que estar muy pendiente. También la rentabilidad es mayor en productos similares, que además requieren menos labores. Los precios no son los que debiera de recibir un agricultor por su cosecha. Todo esto provoca la pérdida de superficie que se ha producido en los últimos años.

A su juicio, ¿cuáles deberían ser las líneas maestras del marco vinícola en el futuro?

Está claro que en nuestra zona contamos con unos caldos excelentes, como es el caso de los finos , los amontillados o el mismo pedro ximénez (PX), pero la demanda de estos productos es relativamente reducida. Es muy posible que no hayamos sabido adaptarnos a los gustos del consumidor, que está pidiendo vinos un poco más suaves con un contenido alcohólico un poco menor. Estamos viendo el gran éxito que están cosechando en el mercado los vinos en rama y los jóvenes. Creo que por ahí podríamos tener una salida a nuestras producciones.

¿Cómo se está comportando su sección de aceite de oliva?

Es verdad que estamos teniendo unas salidas en el mercado mayores respecto a nuestras expectativas a pesar de la pandemia , alcanzando incluso a cifras récord en junio y julio. Vamos a llegar a la próxima campaña, que se prevé que sea con una mayor producción, con unos excedentes mucho menores de los que esperábamos en mayo. Sin embargo, en lo que se refiere a los precios, no hay perspectivas de subidas . Valores en torno a los tres euros por kilo sería lo deseable para el sector porque el olivar tradicional no cubre el umbral de rentabilidad con precios por debajo de los dos euros, como estrá ocurriendo actualmente en el sector.

¿Qué se podría hacer para atajar este problema?

Todo pasa por la comercialización . Si consiguiéramos que aumentaran las ventas, podría cambiar la situación. El agricultor debería contar con un escenario de precios más estable y no con tantas oscilaciones.