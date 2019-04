POLÍTICA Andrés Lorite, candidato del PP al Congreso: «Las mayores inversiones en Córdoba las impulsó el PP» La mejora de los cauces de los ríos, el desdoble de la N-432 o las dos nuevas comisarías son sus proyectos más «urgentes»

Andrés Lorite (Baeza, 1976) está convencido de que su experiencia en la política local, que él considera «la política con mayúsculas», es su mejor aval. El actual portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, que también fue concejal en Obejo y Zuheros, quiere ahora dar el salto al Congreso de los Diputados para asumir la representación del campo cordobés en el hemiciclo.

En el mítin de Pablo Casado en Córdoba se habló mucho del mundo rural. ¿Está de moda?

Bueno, mi partido ha sido desde siempre el partido del mundo rural. En la provincia de Córdoba, lo primero que hicimos fue gobernar pequeños municipios ganaderos del norte. Es un partido municipalista, del pueblo a pueblo. Defendemos la cultura del medio rural y sus tradiciones. Ahora hay un fenómeno que es la despoblación, y para eso el PP tiene un plan estratégico, pero además hace falta un pacto de estado con todas las fuerzas políticas.

¿Qué lo impide?

Hay formaciones que defienden justamente lo contrario que el PP. Ciudadanos, por ejemplo, ha defendido la eliminación de los municipios de menos de 5.000 habitantes o la supresión de las diputaciones provinciales. Eso también lo ha apoyado el PSOE pactando con Ciudadanos. Nosotros defendemos la cultura de nuestros pueblos y sus tradiciones y otros partidos, como la izquierda radical, y lo hemos visto en la capital, quieren acabar con la tauromaquia o la caza.

El discurso sobre el medio rural se suele olvidar de las zonas mineras. ¿Qué futuro le garantiza a comarcas como la del Guadiato?

El fenómeno de la despoblación tiene una incidencia especial en el norte de la provincia: en Los Pedroches o el Guadiato. Con respecto a esta última, hay que recordar que fue el PP lanzó los Fondos Miner para reconvertir los municipios mineros. Esas ayudas llegaron a Córdoba, pero muchos ayuntamientos no supieron gestionarlos. El único alcalde popular de la cuenca minera supo usar esos fondos para el objeto que tienen. Y hoy en día Espiel es un municipio que lidera la industrialización en la provincia. La garantía que da el PP a esos pueblos son sus recetas para la creación de empleo y el desarrollo económico.

Los Presupuestos Generales del Estado han sido decepcionantes para Córdoba con gobiernos del PSOE y del PP.

Las grandes inversiones en la provincia se han llevado a cabo con el PP. La autovía a Antequera, la vía de alta velocidad entre Córdoba y Málaga o la estación de AVE en Los Pedroches tienen nuestro sello. Yo le preguntaría al PSOE por qué no ha ejecutado ni un euro de las cuentas que dejó el Gobierno de Rajoy, que incluían partidas para la N-432, las comisarías, el baipás de Almodóvar o medidas de corte cultural.

Pero el gasto medio por habitante está muy por debajo del de otras provincias. ¿No cree que hay margen de mejora?

Nosotros vamos a reivindicar en todo momento lo mejor para Córdoba. Pero evidentemente lo primero va a ser ejecutar aquello que está comprometido y presupuestado.

¿Qué es lo más urgente?

La Confederación Hidrográfica tiene que llevar a cabo actuaciones urgentes en los cauces de los ríos y afluentes para evitar inundaciones, que también eran un compromiso en los presupuestos del PP. Además, es importante el desdoble de la N-432 para evitar la inseguridad actual y conectar esta provincia con Badajoz y Granada. También es urgente la construcción de las comisarías como alternativa a la de Campo Madre de Dios, donde la situación no es aceptable. Y todo eso podría estar ya en marcha.

¿Temen los efectos de la fragmentación del voto de la derecha?

Los cordobeses tienen que reflexionar sobre las dos únicas posibilidades que caben en España: la pesadilla de Pedro Sánchez o un gobierno decente que traiga desarrollo y políticas sociales, que asuma los retos del país, entre ellos el de mantenerse unido. Y eso lo representa solo Pablo Casado. Que no busquen al PP fuera del PP.

Pero el modelo del bipartidismo está desapareciendo. De hecho, el cambio en Andalucía no habría sido posible sin Ciudadanos y Vox.

Yo llamo a la reflexión en cuanto a que tenemos que aglutinar las voluntades en torno al único proyecto capaz de desalojar a Sánchez de la Moncloa, que es el del PP. Si perdemos fuerza, quizás no lleguemos al objetivo.

Y si no llegan, ¿Vox será un aliado?

Eso habrá que preguntárselo a ellos.

Dos no se juntan si uno no quiere.

Estoy en política por la figura de Adolfo Suárez y una de sus grandes enseñanzas fue su espíritu de diálogo y concordia, que hizo posible la transición. Por eso creo que el PP tiene la obligación de hablar con todas las fuerzas constitucionalistas en un momento en el que España se la juega. El PSOE roza salirse del marco constitucional porque ha planteado la ruptura. Así que el PP tendrá que dialogar con todas las fuerzas que defiendan la Constitución Española, nuestra identidad como nación.

El sistema territorial que defiende Vox se opone a las autonomías, que tienen cabida en la Constitución. ¿Eso es constitucionalista?

Yo no voy a ser el que defina a Vox. Digo que el PP no va a entrar en pactos con nadie que plantee cuestiones que estén fuera de la Constitución. Acuerdos, sí, pero con los límites del marco constitucional.

¿Se veía en la política nacional?

Suena a frase hecha, pero la realidad es que yo disfruto haciendo política y sirviendo al PP allí donde me ponga el partido.

¿No le habría gustado estar en el equipo de José María Bellido en la capital?

No me he planteado en ningún momento formar parte de la candidatura, pero a cualquiera le encantaría estar en el equipo de Bellido, que va a ser un gran alcalde para Córdoba. Y yo le voy a admirar y a ayudar desde donde esté.