El alzheimer en Córdoba, en tres voces de cerca

Rosa Huertas: «Lo fundamental es la empatía»

Rosa Huertas, en el centro de la Asociación de Alzheimer San Rafael - Rafael Carmona

Rosa Huertas no sólo convive con los afectados por la enfermedad en su trabajo, sino que también comparte con los familiares la forma de tratarlos. Por eso conoce cómo hay que enfrentarse a la enfermedad y a todos los síntomas con los que se manifiesta y en la asociación se enseña a quienes tendrán que encontrarse con ellos.

«Lo fundamental es la empatía y el ponerse en el lugar del otro. El que no reconozca no impide transmitirle estabilidad y tranquilidad, sobre todo si sabemos entrar en su mundo, que es el de una persona que no reconoce el mundo en el que vive», explica. Admite que puede ser «muy duro, porque es una enfermedad que es muy confusa, que puede no ser coherente», pero a eso también se enseña.