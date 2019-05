Feria de Córdoba 2019 Adela Córdoba, Bodegas Pérez Barquero: «El 'rebujito' es un acierto se hace con un buen fino» La directora de marketing de la compañía asegura que a hombres y mujeres les gusta el vino por igual

Este año, en la Feria de Nuestra Señora de la Salud, el Grupo Pérez Barquero está presente en 40 casetas, en las que se pueden disfrutar los finos Los Amigos y Gran Barquero y el semidulce Corazón Latino, así como el joven Viñaverde de Bodegas Gracia, que forma parte del grupo empresarial. Pérez Barquero también lleva sus caldos a gran parte de las ferias de la provincia. Mucho de ello se debe a la labor de una mujer, Adela Córdoba, directora de marketing del grupo, que se acerca a nuestra caseta para charlar del vino, qué tiene el vino, que alegra las penas mías.

-¿El vino es un mundo de hombres?

-No, qué va. Yo creo que mundos de hombres ya no quedan… (risas) Es verdad que hay mayoría de hombres en el sector, pero como en otros, en los últimos años se están incorporando mujeres en todos los puestos. Ya no hay una exclusividad masculina.

-¿Y en cuanto al consumo? ¿Quiénes beben más vino?

-Más que de cantidad, los estudios de mercado nos hablan de preferencias: las mujeres optan por el vino blanco mayoritariamente y los hombres, por el tinto. Pero luego, en la calle, cuando sales cualquier día, también puedes comprobar que eso no es en realidad así. Mujeres y hombres beben vino indistintamente de si es blanco, tinto o rosado.

-Como directora de marketing le hago la siguiente pregunta con un refrán: ¿el buen paño hasta en arca se vende?

-Sí y no. Nos hemos dedicado a renovar las presentaciones de Gran Barquero y Viñaverde, que son nuestras marcas estrella y ahí seguimos, porque aunque sabemos que el producto es de primerísima calidad, las presentaciones se habían quedado un poco desfasadas. Mejorar una botella o un etiquetado también lo merece el vino que ofreces. Y se trata de llegar al mayor número de clientes haciéndolo atractivo.

-El rebujito, ¿un acierto o un crimen?

-Yo creo que es un acierto y sobre todo si lo elaboras con un buen vino fino. Existe la leyenda de que, por ejemplo, el tinto de verano («vargas» para nosotros) con cualquier tinto está bueno: pues yo creo que no, si usas un buen tinto está mejor. Con el rebujito pasa lo mismo. Otra cosa es la marca de soda que le añadas y yo tengo mis preferencias. Además, con el calor, es lo que apetece.

-¿El consumo de vino está muy vinculado a ferias y fiestas o tratan de que se beba todo el año?

-El consumo en feria no es interesante, no es representativo. No nos interesa quedarnos en la celebración porque el fino es el vino más versátil que existe, puede acompañar a una comida desde el principio hasta el final. Hay muy pocos platos que no vayan bien con un vino fino. ¿Que maridan mejor con otros vinos? Sí, una carne con un tinto, por ejemplo Cuando salimos de tapas, comemos distintos pequeños platos y siempre está el fino acompañando para cambiar adecuadamente de un sabor a otro.

-Qué diferente la actividad de disfrutar de un fino frente a la imagen repetida y lamentable del botellón, ¿verdad?

-Pero esa es una cuestión de educación. Nosotros realizamos una labor pedagógica en cuanto al consumo responsable y moderado del vino, y sobre todo gastronómica, porque es un alimento. En esas concentraciones lamentablemente lo que hay son bebidas de alta graduación.

-¿Qué podemos hacer contra el avance de la manzanilla que además implica una «sevillanización» de nuestras costumbres?

-Buena pregunta. Mira, son dos frentes: los responsables de las casetas de la Feria son los que deciden las compras, y la manzanilla es muy competitiva, muy agresiva en precios. Si se hacen compras de gran volumen, hay que agotar esa manzanilla que se ha comprado a precio muy barato. El otro frente es el consumidor, que si exige vino de Montilla-Moriles, pues deben ponerle vino de su tierra. En Sanlúcar, por ejemplo, como tienen al lado a Jerez y al Puerto de Santamaría, el ayuntamiento exige que en su feria solo se venda vino de Sanlúcar. Es complicado porque al final se trata de un asunto de márgenes comerciales. Lo que debe tener claro el consumidor es que el fino de nuestra tierra es uno de los mejores del mundo, y merece la pena pedirlo y disfrutarlo.