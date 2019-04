SEMANA SANTA Semana Santa de Córdoba 2019 | Un Jueves Santo sin esperanza El mal tiempo hizo un doloroso pleno y no procesionaron Nazareno, Caridad, Caído, Sagrada Cena, Angustias y Gracia

Córdoba Actualizado: 18/04/2019

El líquido elemento, aunque a simple vista no lo parezca, puede golpear con mucha fuerza, y hoy lo ha hecho en el Jueves Santo de Córdoba. El Miércoles ya estuvo a punto de conseguir lo que ha logrado esta tarde: las seis cofradías que debían ponerse en la calle han tenido que renunciar a ello por una climatología adversa, que amenazaba con lluvia en cualquier momento.

El público se congregó en San Cayetano pese a la lluvia - Á. Carmona

El chaparrón emocional que supone no poder procesionar hasta la Catedral descargó en primer lugar a eso de las cinco de la tarde en San Cayetano, donde se tomó la decisión de no salir. Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad no pudieron pisar la calle por las malas previsiones climatológicas. Rostros del toreo, como es habitual en esta cofradía, volvieron a arroparla.

Jesús Nazareno, expuesto ante los fieles tras la suspensión de la procesión - R. Carmona

Prácticamente a la misma hora, en la iglesia de Jesús Nazareno (San Agustín), se reproducían los rostros de tristeza y las lágrimas resbalando por las mejillas. La climatología adversa condenaba a Jesús Nazareno y a María Santísima Nazarena a no poder encaminarse en búsqueda de la Catedral.

El Cristo de la Caridad salió a la puerta de su iglesia y no faltó a su cita con los legionarios - R. S.

En la parroquia de San Francisco, la Caridad, corría la misma suerte media hora después. Treinta minutos más tarde del momento fijado inicialmente para su salida, porque solicitó a la Agrupación de Cofradías el tiempo de demora al que tiene derecho para tomar una decisión. No sirvió de nada. Eso sí, el Cristo de la Caridad no quiso faltar a su cita con los legionarios y salió a la entrada de San Francisco para contemplar como éstos entonaban «El novio de la muerte». Hoy, si el tiempo lo permite, el Cristo de la Caridad saldrá a partir de las once de la mañana en vía crucis a la Catedral, a hombros de los legionarios del Tercio Gran Capitán.

Se había agotado el primer ciclo temporal de la tarde con un diluvio de penas, tristeza y lágrimas. Y la segunda franja vespertina que concentraba el resto de salidas convirtió definitivamente en papel mojado las ganas de los cordobeses de Jueves Santo. Las tres hermandades que debían salir entre las seis y las siete de la tarde también se quedaron bajo techo.

La Virgen de la Esperanza del Valle, luciendo toda su candelería en la parroquía Beato Álvaro - R. S.

La decepción de la jornada se produjo en Poniente, donde laSagrada Cena tenía marcado en rojo el día de hoy: era en el que, pasados unos minutos de las seis de la tarde, se debía producir la primera salida de la Virgen de la Esperanza del Valle. El tiempo impidió que se viera por primera vez en la calle un paso de palio ya bastante avanzado de bordados. Pidió la media hora de margen a la Agrupación de Cofradías, pero treinta minutos no bastaron para obrar un milagro.

El paso de nuestra señora de las Angustias, en la iglesia de San Agustín - R. Carmona

A eso de las siete los peores augurios iban tomando forma: la amenaza de lluvia se presentaba ya como un muro imposible de franquear para el Jueves Santo. A esa hora fue cuando las Angustias de San Agustín comunicó su decisión de no salir. Su cofradía decidió no poner en riesgo su inmortal grupo escultórico (obra de Juan de Mesa, que lo dejó casi terminado a su muerte, en 1627).

Los fieles se congregaron para ver al Cristo de Gracia, pese al mal tiempo - Á. Carmona

Quedaba el doloroso punto y final que debía escribir el Cristo de Gracia. Poco después de las siete de la tarde se hacía oficial que el Esparraguero no se pondría en la calle. El mal tiempo había sido responsable de llevarse por delante todo el Jueves Santo, y con él también la carrera oficial, que ayer no vio a ninguna hermandad procesionar por ella.