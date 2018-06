CURIOSIDADES Las «anécdotas» del antiguo paso de misterio de la hermandad del Prendimiento de Córdoba El trono de la cofradía salesiana utilizó las ruedas como método de tracción hasta 1980

R. C. M.

Durante muchos años, el paso de misterio de la hermandad del Prendimiento fue el de mayores dimensiones de la Semana Santa de Córdoba. Un paso que en la actualidad es portado por costaleros pero que hasta el año 1980 utilizó las ruedas como método de tracción, lo que dio lugar a curiosas anécdotas e incidentes que quedaron para los anales de las hermandades y cofradías de la ciudad.

Según contó el cofrade cordobés Antonio Varo en el libro «Semana Santa en Córdoba», publicado en 1989 por La Caja Provincial, las grandes dimensiones de dicho paso hacían que para ejecutar la maniobra de salida entre las palmeras del compás del Santuario de María Auxiliadora la corporación salesiana necesitase más de una hora.

Problemas con la dirección

Otra de las anécdotas más curiosas de la cofradía salesiana fue durante los años 1960, 1961 y 1962 -año en que las cofradías bajaron hasta la Mezquita-Catedral-, cuando el paso de misterio no pudo acceder al Patio de los Naranjos. Igualmente, problemas con la dirección motivaron que el paso no saliera o que no pudiera completar el recorrido previsto en contadas ocasiones, tal y como ocurrió en 1962, cuando no pudo subir a la Plaza de las Tendillas, teniendo que esperar el regreso de la cofradía en la puerta de la iglesia de San Pablo.

En otras ocasiones, como pasó en 1978, sólo procesionó el paso de palio de Nuestra Señora de la Piedad ya que el misterio con el antiguo Señor del Prendimiento tuvo que volverse a la altura de la parroquia de San Lorenzo. Hechos e historias curiosas que no sólo quedarán en la memoria de los hermanos del Prendimiento, sino que también forman parte de la historia de la Semana Santa de Córdoba.