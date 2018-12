CÓRDOBA CF Soto: «Hay que limpiar la cabeza y pensar en el siguiente partido» «La idea es la de los primeros 45 minutos», señaló el segundo técnico blanquiverde

El segundo entrenador del Córdoba CF, José Vicente Soto, compareció en sala de prensa tras la derrota del Córdoba ante el Getafe y debido a la expulsión de Curro Torres. El técnico expuso que, mirando al futuro, «la idea es la de los primeros 45 minutos». «Evidentemente hay que cometer los menos errores posibles y en eso estamos trabajando», añadió.

Para Soto, el inicio fue bien, pero los errores acabaron condenando: «Habíamos iniciado bien. Más o menos lo que andábamos buscando. El gol primero fue error nuestro y luego el penalti nos sacó de partido y la eliminatoria. En el segundo tiempo quisimos seguir con nuestra idea, hacer un gol… pero el Getafe tiene calidad y con 2-0 y espacios es normal que pase lo que ha pasado. Te hacen ocasiones y se complica el partido más».

Precisamente, sobre el penalti quiso aclarar que «desde donde estamos no se aprecia muy bien. Nos dio la sensación de que no fue penalti». Ahí acabó expulsado Curro Torres y señaló que «creo que no ha dicho nada, pero no sé qué pondrá en el acta».

El primer gol llegó de un error de Lavín aunque José Vicente Soto restó importancia: «Cuando se cometen errores estás mal. Hay que reponerse y él lo sabe. Hay que limpiar cabeza y pensar en el siguiente partido que es importante».