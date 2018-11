La siete revueltas de Sandoval en el Córdoba CF

Es la única que no tiene relación directa con su futuro en el cargo, pero fue, lógicamente, una situación límite deportiva que influyó decisivamente en todo lo que pasó posteriormente. El técnico de Humanes debutó con derrota frente al Granada en el banquillo del Córdoba CF . Un doloroso 1-2 que puso en cuestión si el efecto Sandoval sería el esperado. Una semana después, el equipo blanquiverde perdía por 0-1 ante el Valladolid. Los visitantes tuvieron un penalti para el 0-2. Era la sentencia y casi el final de la ilusión cordobesista por remontar hacia la salvación. Kieszek paró el penalti, un rival fue expulsado y el equipo ganó 2-1. Comenzó la histórica reacción hacia la permanencia desde una situación límite.

Tuvo que pasar otro bache a solo media docena de jornadas para el final de la temporada. Son, realmente, las primeras dudas con su idoneidad para el banquillo que aparecieron entre los dirigentes deportivos del club, entonces todavía dirigidos por Luis Oliver como director general deportivo. El Córdoba CF iba lanzado hacia la permanencia. Tenía una cita clave en León. El equipo perdió 2-1. Un palo durísimo. Surgieron las primeras voces críticas en el vestuario. La derrota consecutiva ante el Huesca en El Arcángel lo dejó tocado. Se meditó qué hacer. No había margen para la sorpresa. Por eso, llegó a Vallecas. Un sorpresón que dio el impulso final hacia la salvación. Salvó el cuello y al equipo.

No renueva en junio, pero vuelve en agosto

Valerio Merino

Sin embargo, la confianza de los dirigentes había caído en picado en él. Los jugadores condicionaron parte de esa posición. Además, el mediático seguimiento de su posible renovación molestó al presidente. Ahí acabaron por romperse las relaciones entre León y Sandoval a nivel deportivo. Siempre hubo respeto personal. En el club entendían que el técnico usó a la afición para cargar de responsabilidad a los rectores cordobesistas. Las excusas para no renovarlo fueron múltiples, hasta que se confirmó que no seguía. Parecía el final. Pero, la espantada de Francisco Rodríguez le abrió la puerta de par en par cuando el club solo tenía 13 jugadores y no había margen para fichar. Sandoval regresó para empezar la temporada. Otra vez salvó la «vida».