DEUDAS El Reus empieza a pagar las nóminas pendientes a los jugadores justo antes de jugar con el Córdoba CF El club catalán ha anunciado a través de un comunicado que ha hecho el ingreso

S. D.

@ABCCÓRDOBA Reus Actualizado: 15/12/2018 17:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parecía que no iba a jugar y juega. Parecía que no iban a cobrar y cobrán. Parecía que se iban a retirar el martes de la competición y no podrán hacerlo. Parecía que habría una plaza menos de descenso en Segunda y, de momento, no la hay. Todo, porque el CF Reus Deportiu anunció este sábado, en un comunicado, que se están haciendo efectivos los pagos de las nóminas de sus futbolistas, que llevaban tres meses sin cobrar y habían tomado la determinación de marcharse.

El Reus había pedido de plazo hasta el martes para poder conseguir liquidez y ha sido cuatro horas antes del partido que les enfrenta este sábado ante el Córdoba CF en el Estadi Municipal de Reus cuando ha realizado los pagos. En un comunicado, el club catalán precisó que «en estos momentos se está haciendo efectivo el pago correspondiente de los jugadores del primer equipo, proceso que se completará en las próximas horas».

En dicha información, el Reus no hace referencia alguna a la situación de los empleados ni de los futbolistas de la base, que también estaban en la misma situación. Esta decisión se produce un día después de que la plantilla del Reus Deportiu anunciara su decisión de rescindir sus contratos con el club catalán, después de no haber cobrado los últimos tres meses de competición.

La afición de Reus había planificado un acto de protesta antes del duelo de esta tarde ante los cordobeses, que se disputará a las 18.00 horas y que queda saber si seguirá adelante tras darse a conocer esta noticia.