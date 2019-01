CUENTAS ANUALES Los puntos más calientes de la Junta de Accionistas del Córdoba CF Los pequeños accionistas examinan el primer año de gestión de Jesús León

Al presidente y máximo accionista del Córdoba CF, Jesús León, le toca hoy pasar el examen al primer año de gestión al frente del club. Este mediodía está fijada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad blanquiverde, que se celebrará en el salón de actos del estadio municipal El Arcángel.

El orden del día solo cuenta con seis puntos. Los más destacados son la votación de las cuentas del curso 2017-18, la aprobación del presupuesto de este ejercicio 2018-19 y también la designación oficial de los nuevos consejeros de la entidad blanquiverde. Con todo, estos serán los puntos más interesantes y tensos de la cita de este mediodía, que, probablemente, aparecerán durante la revisión de las cuentas al estar interconexionados:

1. Resultado negativo de 4,2 millones de euros

León presentará unas pérdidas del ejercicio 2017-18 de 4,2 millones de euros después de impuestos (son de 5 millones antes de ellos). Realmente, al empresario de Montoro solo es imputables una parte de ese resultado negativo. Alejandro González dirigió el club hasta el 19 de enero. León tomó las riendas en los últimos seis meses. El agujero, en cualquier caso, es muy importante. En esta ocasión, el fin, la salvación en Segunda, «justificó» los medios.

2. Guerra con Carlos González

La batalla judicial entre Jesús León y Carlos González está a punto de explotar. El Córdoba prepara una demanda por una supuesta descapitalizión del club durante la etapa de Carlos González. La respuesta, también judicial, es posible que se produzca en los próximos días una vez celebrada la junta ordinaria. Son los primeros pasos de una guerra que será difícil de parar.

3. La Fiscalía archivó la causa contra los González

La Fiscalía de Córdoba archivó las diligencias abiertas tras enviarle la Abogacía del Estado un informe en el que veía supuestos «indicios de actividad criminal» en la gestión de Carlos González en su etapa como presidente y máximo accionista del Córdoba, según confirmaron fuentes del Ministerio Público ayer a ABC Córdoba. El club estaría legitimado, pese a todo, para denunciar el asunto, aunque la Fiscalía ya tiró para atrás las diligencias en una ocasión.

4. Minoritarios insisten en reclamar los 8 millones

Los pequeños propietarios no dan por perdidos los 8 millones que Carlos González (Ecco Documática, ahora Azaveco) se comprometido a abonar a su costa y asumiendo la deuda del club cuando entró en la entidad cordobesista. Ese posible crédito para el club jamás se reflejó en las cuentas. Ahora, Minoritarios vuelve a solicitar al Córdoba información del mismo. Además, le invitará a que demande a González por este concepto. Si no lo hace, estudian interponer la demanda ellos mismos.

5. Cesión del estadio El Arcángel

El club ha detallado en los primeros días de este año que ya cuenta con un borrador de la cesión de uso del estadio El Arcángel, que ha sido redactado por los técnicos del Ayuntamiento y remitido a la entidad blanquiverde. La intención es que el convenio definitivo, de producirse, se firme en los seis primeros meses de este ejercicio. El Córdoba está, como consecuencia de sus cuentas, en una situación de causa de disolución por el desequilibrio patrimonial. Para conseguirlo, activar esta cesión será fundamental.

6. Límite salarial, deuda con Osasuna e impago nóminas

El club tiene un evidente problema de liquidez que es imposible de esconder. La plantilla tiene pendiente la nómina de noviembre. Hoy, día 10, es día de cobro para los jugadores. Si no, acumularán también la de diciembre. Además, el Córdoba mantenía en el inicio del mercado invernal el impago de 250.000 euros a Osasuna por el traspaso de Jaime Romero. Con ello, se bloquearon sus derechos de inscribir jugadores. En cualquier caso, el límite salarial negativo también se lo impedía en la primera semana de enero.

7. El «reducido» seguro de permanencia

Ha dado mucho que hablar. El Córdoba insiste que tiene contratado un retorno superior al millón del que recogen únicamente las cuentas. León siempre habló públicamente de que la permanencia daría cuatro millones por el seguro. Aseguró que mostraría la documentación. Jamás lo ha hecho. Tiene una oportunidad excelente de mostrar cualquier documentación.

8. El salario del presidente blanquiverde

También la tiene para aclarar cualquier cuestión que desee sobre la situación de su salario. Comenzó con un contrato de medio millón de euros. Un mes después de su entrada pasó a ser de «solo» 250.000 euros, según el club. En cualquier caso, aseguró que no lo cobra desde julio en su última intervención pública. En el primero, los pagos eran semestrales, pero como se extinguió no llegaron a producirse. En el segundo, se desconoce su periodicidad. Además, afirmó que LaLiga no le ha abierto expediente por esta cuestión. Sus explicaciones y la documentación que por fin pueda aportar a los accionistas son necesarias.

9. Falta de respuesta a los requerimientos

Los Accionistas Minoritarios han señalado en declaraciones a ABC Córdoba que votarán «en contra» de las primeras cuentas de Jesús León en una decisión adoptada por «unanimidad», ya que entienden que el balance «es muy negativo». Además, inciden en la falta de transparencia, a su juicio, del club porque «no nos ha facilitado ninguna información» a los requerimientos realizados. Entre ellos, los famosos 8 millones, el incremento en tres millones de euros de los gastos externos y la cesión del estadio.

10. Posibles soluciones: traspasos o venta

El Córdoba CF tiene dos vías principales para solventar la situación de crisis económica. La primera es traspasar jugadores en el mercado. Sergi Guardiola es su gran opción. También Aguado, Galán o Aythami. La venta de las acciones podrían dar aire. El acuerdo con Devetia se quebró. Hoy, León dará su versión de los hechos.