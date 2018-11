¿Para qué ha llegado Curro Torres al Córdoba CF?

Para que el Córdoba CF logre la salvación en Segunda , Torres tendrá que aplicar rápidamente alguna receta para curar los grandes dolores de cabeza que ha sufrido el equipo a las órdenes de José Ramón Sandoval. Lógicamente, el primer caballo de batalla sobre el terreno de juego será que el conjunto blanquiverde corrija su desastroso balance defensivo. No se trata de un problema exclusivo de la defensa, sino del sistema defensivo. El equipo cordobesista ha encajado la friolera de 30 goles en solo 14 jornadas. Esto supone una dramática cifra de más de dos goles recibidos por encuentro. Con esos números, ningún equipo está listo para conseguir su objetivo ni por arriba ni por abajo. El preparador tendrá que encontrar la fórmula para frenar la terrorífica sangría defensiva.

Otra misión básica, prioritaria y fundamental a la que le tiene que meter el bisturí Curro Torres es la tendencia caótica del Córdoba CF a domicilio. El bloque cordobesista todavía no conoce el sabor de la victoria como visitante en la Liga después de seis desplazamientos. Solo ha conseguido un punto de los 11 que aparecen en su casillero de la clasificación en sus actuaciones como foráneo. Apenas arañó un empate ante el Sporting de Gijón en su visita a El Molinón. Todo lo demás han sido derrotas lejos de El Arcángel. Además, todas por goleada. Nunca ha bajado de tres goles encajados fuera, a excepción del punto que se trajo de Gijón. Ha perdido por goleada ante el Albacete en el Carlos Belmonte (3-0), contra el Málaga en la Rosaleda (3-0), frente al Granada (4-2) en los Cármenes, con Osasuna en el Sadar (3-1) y, finalmente, con el Mallorca en Son Moix (3-0). El dato a domicilio es más dramático si se comprueba que solo ha marcado tres goles en seis partidos, para una media de una diana cada dos salidas. Uno de ellos, además, llegó de penalti. Así es imposible.

Un once tipo

El último once titular del Córdoba ante el Cádiz - Valerio Merino

Es una evidencia que el Córdoba CF no ha tenido un once tipo desde que comenzó la temporada. Quizás los resultados tampoco han ayudado para que Sandoval diese continuidad a un bloque base, aunque también es cierto que el técnico de Humanes casi siempre trató de encontrar soluciones a través de mover piezas en las alineaciones. Por eso, otra tarea de Curro Torres será encontrar un posible once tipo que tenga continuidad, confianza, galones y opciones de rendir. La estabilidad tiene que convertirse en los cimientos de una recuperación deseada por todo el cordobesismo. Sandoval utilizó a 25 jugadores en 14 partidos. Además, con el agravante de que todos, en algún momento, han sido titulares en el bloque cordobesista. Ahora, el técnico tiene la oportunidad de hacerse con un grupo de confianza. De inicio lo tendrá difícil, ya que a Lugo podría viajar con lo justo. Tiene cuatro bajas seguras (Luis Muñoz, Marcos Lavín, Sasa Jovanovic y Jaime Romero) y una duda tras el entrenamiento de ayer (Alfaro se marchó por un golpe en la rodilla). La lista de convocados la tiene casi hecha por defecto.