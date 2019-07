INSTITUCIÓN Otra deuda con jugadores ahonda el bloqueo federativo del Córdoba CF Además de los trescientos mil euros que se deben a Curro Torres y Sandoval, existe otro impago más de setenta mil en concepto de futbolistas

Fernando López @fernanlopez10 Córdoba Actualizado: 23/07/2019 23:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al Córdoba CF se le acumulan las dudas y se le echan encima los plazos. El fin de semana pasado se desveló en este periódico la deuda pendiente con los ex entrenadores Curro Torres y José Ramón Sandoval, impagos que siguen persistiendo. Además, fuentes jurídicas de la Federación Andaluza de Fútbol confirmaron a ABC Córdoba que existe otra deuda más de setenta mil euros relacionado con jugadores.

No dejan de ser cantidades «fáciles de solventar» atendiendo a los ingresos del club, pero las normas son las normas, los pagos hay que acometerlos o de lo contrario, las consecuencias pueden ser graves. Atendiendo a la liquidez del club, solo con el ingreso por los más de 5.000 abonados que ya acumulan, deberían poder hacer frente a los pagos anteriormente expuestos.

En el caso de José Ramón Sandoval y Curro Torres no hay novedad alguna al respecto. Los derechos federativos están bloqueados y lo seguirán estando hasta que abonen los alrededor de trescientos mil euros en total que se le adeudan a ambos técnicos. Ese bloqueo se puede volver «doble» debido a otro impago a futbolistas.

Durante la temporada, los empleados y futbolistas estuvieron tres meses sin cobrar. Algunos futbolistas de la primera plantilla y casi todos del filial pidieron a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el adelanto de su nómina. El sindicato acometió el pago y con posterioridad, el trámite a seguir es reclamar la cantidad al club en caso de que la entidad no lo haya abonado al jugador. Si el club abona la nómina atrasada al jugador, el jugador es quien devuelve el dinero a AFE.

Además, se puede dar el caso de que sigan existiendo denuncias de futbolistas en el propio sindicato por impagos tanto de esta temporada como de flecos de la última. Un ejemplo puede ser el pago del seguro o de la prima por la salvación. Este hecho no significa que el futbolista tenga la razón puesto que en muchos casos, las denuncias continúan incluso después de cobrar todas las partidas.

Este viernes tiene lugar la Comisión Mixta entre AFE y LaLiga, donde se estudian todas las denuncias, no solo las que conciernen al Córdoba . Ahí es donde se desvelará si realmente quedan pagos pendientes y sus consecuencias. La comisión mixta resolverá aprobando o denegando las cantidades demandadas y de lo que se decida, el club debe cumplir con la resolución, en caso de no hacerlo, la propia comisión mixta emitirá una certificación diciendo que no está al corriente de pago, por lo que no podría participar en la competición. El siguiente paso es la suspensión de derechos federativos hasta que pague y y si no cumple, no tendría jugadores para el primer partido.

Está previsto, que el mismo viernes, AFE emita un comunicado con todos los acuerdos alcanzados y será entonces cuando se sepa con certeza en qué situación está el Córdoba CF con todos los futbolistas La cuantía de setenta mil euros es importante. No corresponde a la segunda plantilla o a categorías inferiores aunque Javi Moreno, técnico del Divisón de Honor la temporada pasada, también denunció de manera pública que se le debía el mes de junio a él y a varios integrantes de su plantilla.

Mientras tanto, el Córdoba CF a través de su departamento de comunicación no quiso entrar a valorar la noticia, remitiéndose a «los canales oficiales» en caso de cualquier novedad. Además señalaron estar «centrados en trabajar en lo meramente deportivo para retomar el fútbol profesional lo antes posible».