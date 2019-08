SALA DE PRENSA Córdoba CF | Enrique Martín: «Si no estamos con la intensidad que hemos tenido, nos llevamos cuatro» El entrenador del Córdoba confía en contar con «dos o tres fichajes» antes del cierre del mercado

A. D. Jiménez @adjimenez32 Villarrubia de los Ojos Actualizado: 01/09/2019 00:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Enrique Martín, entrenador del Córdoba, ha comparecido en la sala de prensa del Campo Nuevo de Villarrubia a la conclusión del partido correspondiente a la segunda jornada de Liga y que ha acabado con empate a cero. Para empezar, ha recordado que «hemos venido con máximo respeto, como advertí a los jugadores».

Haciendo su primera lectura de la contienda, el navarro ha explicado que «las sensaciones son buenas», porque «el partido ha sido muy competido hasta el punto de que si el resultado hubiera sido empate a tres no se habría quedado corto». Y ha desarrollado ese planteamiento explicando que «el equipo local ha tenido tres palos y nosotros tres acciones clarísimas».

Por ello, Enrique Martín ha hecho hincapié en que «lo que hemos hecho en el campo no lo refleja el marcador, pero sí refleja el partido una intensidad muy grande por parte de los dos». Incluso ha incidido en la idea de que «si no estamos con la intensidad que hemos tenido, nos llevamos cuatro».

El navarro ha relatado que «mi equipo ha tenido sus momentos, porque en un partido no vas a tener siete ocasiones de gol delante del portero». Sin embargo, asumía que «si en esos momentos no las tienes…». Pero también ha esgrimido que «en los otros momentos que corresponden al rival, también hay que estar y hemos estado bien». Por todo ello, ha apuntado que «para mí el resultado ha sido justo, porque el partido ha estado igualado».

Por otro lado, ha recordado que su equipo ha cumplido con la concentración que le pedía porque «no hemos tenido ningún tipo de respuesta ante el campo, porque si no hubiéramos estado metidos no habríamos puntuado ni hartos de vino».

Martín, mostrando su lado pragmático, ha reseñado que «tengo claro que el día que no aciertas, es muy importante no perder porque un punto te lleva a la gloria o te deja tirado». Y más ante un equipo al que ha puesto en valor porque «en Villarrubia habrá equipos que van a sufrir mucho como no se mentalicen y aún mentalizándose».

Nuevamente, ha llamado la actuación de Fidel Escobar, quien el próximo sábado se pierde el partido ante el Murcia poque estará concentrado con su selección. Al respecto, el entrenador del Córdoba ha explicado que «cambiaremos cromo», porque «tenemos a Víctor y no sé si vendrá algún otro jugador». En todo caso, ha anticipado que «jugará Víctor Ruiz con Ángel y Chus».

Hablando del mercado de fichajes, Martín ha apuntado que «mañana estamos más cerca y el lunes más». Por ello, ha vaticinado que «un par de jugadores o tres, por ahí andaremos». Profundizando, ha reseñado que «lo justo sería tres y cuatro empezaría a estar como muy bien».