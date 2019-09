SALA DE PRENSA Enrique Martín: «El Córdoba CF va a tener que sudar mucho para ganar en casa» El navarro se muestra «preocupado» por el estado físico del central Víctor Ruiz

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 07/09/2019 22:12h

Enrique Martín, entrenador del Córdoba, ha hecho un balance positivo del 1-0 ante el Murcia registrado esta tarde en El Arcángel. Y es que, siguiendo su discurso de la previa, ha destacado que «hemos ganado y es lo importante», ya que «gran parte del campeonato está aquí en casa», donde ha salido victorioso en los dos encuentros disputados.

Con todo, ha reconocido que «queremos hacer las cosas mejor, pero el adversario también juega», en relación a la pobre imagen de la primera mitad. Pero Martín, con experiencia, ha apuntado que «hay partidos que son guarros, pero en los que también tienes que sacarlos». De hecho, ha redundado en que «habrá días que juguemos mejor y perdamos».

En encuentro en sí, ha reseñado que «restructuramos un poco tras el descanso». Y más porque «a los 25 minutos ya quería hacer cambios, me había dado el arrebatillo, pero Alfredo me quitó la idea». Por otro lado, ha reconocido que «hacía mucho calor, pero también para ellos». Incluso, ha reconocido que «nos han pasado por encima en los primeros 25 minutos», pero que «aprovechamos nuestra oportunidad». Después, «ellos no tuvieron frescura en la segunda parte», algo que sirvió para allanar el camino hacia el triunfo y ha indicado que «me quedo con la capacidad de sufrimiento del equipo».

Aunque ha advertido que «el Córdoba en casa va a tener que sudar mucho para sacar los partidos, porque el estadio y el club motiva a los jugadores que vienen». Por ello, ha insistido en que «si no estamos metidos, que hoy lo hemos estado, tendremos problemas». Pero el Navarro se felicita en el sentido que «somos competitivos y disciplinados, pero esperamos hacer partidos más vistosos».

Además, ha incidido en que «es el tercer partido y es bueno que vayamos bien en la clasificación, porque iremos creciendo», ya que «se incorporarán jugadores como Xavi, Momo y Fidel». Además, elevó a Antonio Moyano ya que «en todos los partidos está dejando la firma». Del montillano ha argumentado que «es una gran satisfacción que un chaval de la cantera se coma los minutos y aporte cosas interesantes».

De paso, ha confesado que «Owusu era el dilema de la alineación», pero «me fui a por el partido desde el principio», si bien ha lamentado que «no hemos tenido balón, pese a tener jugadores para ello». Siguiendo con los nombres propios, ha apuntado que «VíctorRuiz ha estado bien, pero estoy preocupado con él», en relación al primer cambio realizado. Y es que «no puede ser que este chico se canse tan pronto, algo que también le ocurre en los entrenamientos y no es normal». Por ello, ha instado a que «se le hagan unos análisis para quedarnos tranquilos».