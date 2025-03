El juzgado pide a la Guardia Civil que investigue a Joaquín Zulategui por sus facturas al Córdoba CF

El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha dictado una providencia en la que solicita a la Guardia Civil que investigue al exsecretario del Consejo de Administración del Córdoba CF Joaquín Zulategui por posibles indicios de delito en los cobros de las facturas de WACC, según ha publicado Diario Córdoba.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han confirmado que el juez ya ha notificado a las partes esta providencia y el contenido de la misma. En la resolución, el togado solicita a la Guardia Civil que investigue a Zulategui por las facturas que había cobrado supuestamente sin contrato o escrito que lo permita. Las cantidades facturadas por WACC son de unos 39.000 euros.

Además, advierte que, como consecuencia de las investigaciones que realice la Benemérita y si hubiera lugar, el juez titular del Juzgado de Instrucción 5 de Córdoba, Antonio Rodríguez Moyano, permite que «se le tome declaración Policial como investigado» posteriormente. La Fiscalía ya solicitó también hace unas semanas que fuese llamado como investigado .

Joaquín Zulategui , en declaraciones a ABC, ha señalado que «no he recibido nada aún y he conocido esto por la prensa». El navarro, en cualquier caso, ha apuntado que «estoy deseando que me investigue la Guardia Civi l, porque eso me da una tremenda seguridad jurídica». Además, ha añadido que «estoy deseando que me citen y comparecer ante el juez ».