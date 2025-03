Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF: «Se ha demostrado que somos los mejores equipos»

El entrenador del Córdoba CF , Germán Crespo pasó por sala de prensa posterior al empate de su equipo en Cáceres. El técnico reconoció que «ha sido un partido con los dos mejores equipos de la categoría y hoy lo han demostrado». Para él, «ha sido un bonito partido para el espectador con dos equipos que han querido ir a por los tres puntos desde el primer momento».

Un encuentro complicado del que Crespo comentó que «ha habido varios partidos dentro del mismo partido, hemos querido tener la posesión del balón y al final se han dado cuatro goles y dos penaltis , sin duda se ha demostrado que somos los dos equipos que mejor están haciendo las cosas esta temporada».

A pesar del punto logrado en un campo complicado, el entrenador blanquiverde comentó que «nos vamos con sabor agridulce al haber estado tan cerca de la victoria pero enfrente teníamos a un gran rival». Según el técnico, «sabíamos que eran peligrosos por la velocidad que tienen en banda, quizás hemos pecado de alevines en la jugada del 2-2 porque Puga debería haberse tirado al suelo y pedir el cambio pero ha querido seguir jugando y por ahí ha venido la jugada del penalti».

Con respecto al partido de Puga, Crespo añadió que «tenemos jugadores jóvenes que están teniendo muchos minutos y al final no es fácil elegir. Era evitable el penalti pero la juventud es así y cometemos esos fallos a veces».

El técnico explicó que «la otra opción era colocar a Gudelj en el lateral izquierdo pero hemos intentado igualar la velocidad del Cacereño en banda; pero al final no ha dado el resultado esperado, creemos que a Gudelj le hubiese costado más adaptarse a esa banda».

Sobre el susto de Javi Flores , el granadino aseguró que «ha tenido un choque con un jugador rival pero solo es una contusión». Para él, «ha habido jugadores que, por el ritmo del partido, en los últimos minutos le faltaban fuerzas». Con respecto a la falta de acierto en ataque, el entrenador opinó que «hemos decidido mal en algunas ocasiones que han tenido Willy y Casas donde creo que era mejor escoger otra opción pero al final cuando hay cansancio no se elige bien».

El técnico se mostró contundente y afirmó que «nos hubiese gustado ganar estos tres puntos pero todo no se puede tener, queremos subir en casa y que a la misma vez no se fastidie la Semana Santa». Para el técnico «lo mejor hubiese sido jugar el domingo a la misma vez que el Cacereño, hubiese preferido ascender con nuestra afición pero mientras se ascienda, me da igual dónde sea».