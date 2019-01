SALA DE PRENSA Curro Torres: «¿Fichajes? Me centro en poner al Córdoba CF donde debe estar» El entrenador asegura que tiene «una plantilla suficiente para dar lo que queremos»

El entrenador del Córdoba CF, Curro Torres, ha desgranado este viernes en la sala de prensa de El Arcángel el próximo partido del conjunto blanquiverde, que visitará este domingo (18.00 horas) al Nástic de Tarragona en el Nou Estadi. También ha hablado de la enfermería y del mercado de fichajes.

Torres ha señalado que Jovanovic y Javi Galán «están en un proceso mucho mejor, vamos a ver cómo van en el próximo día». Del serbio, ha comentado que «va mejor», mientras que con el de Badajoz «hay que tener más prudencia». Además, Blati Touré todavía «no ha llegado». El que no llega es Javi Lara porque su recuperación «ha durado algo más». La buena noticia es que dispone de Aguado «y nos alegramos de que haya tenido una recuperación buena».

Del Nástic, el entrenador del Córdoba CF ha asegurado que «el domingo va a ser un partido muy complicado, que ha variado el sistema en las últimas semanas y no sabemos cómo van a salir». Eso sí, ha destacado que «siempre están muy metidos y muy competitivos; si no lo hacemos igual, lo vamos a pasar mal». El preparador ha justificado la posición de colista del conjunto catalán en que «la Segunda es tan competitiva que no podemos pensar que va a ser fácil porque estén en un mal momento».

Más prudente ha sido sobre el mercado de fichajes. Torres ha preferido no pronunciarse «porque si me dices que no podemos fichar, tampoco me planteo dónde me gustaría fichar». Además, ha incidido en que «me centro en lo que tengo, que es una plantilla que es suficiente para dar lo que queremos; solo me centro en que sigamos creciendo, mejorando y poner al Córdoba donde debe estar».

Eso sí, ha apuntado que «Josema es un jugador del Córdoba que estaba cedido y que ha roto su cesión; está de momento con nosotros y a ver lo que sucede». De que Aguado esté en el escaparate de un traspaso, Torres espera que no le desoriente. «Pobre de él si no está centrado, es un chico que trabaja bien y no es una cosa lo que me preocupe», ha apuntado.

Curro Torres tampoco ha querido dar importancia a un calendario que marca tres salidas en enero, a pesar de que el equipo todavía no ha ganado como visitante. «La victoria ante Las Palmas ha sido importante porque nos ha dado confianza, ahora viene otro partido que nos da una oportunidad para conseguir tres puntos; no me fijo en los siguientes».