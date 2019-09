LA CRÓNICA El Córdoba firma tablas con el Badajoz en un partido de alto ritmo Owusu permite salvar un punto de un encuentro que los blanquiverdes perdían en el minuto uno

A. D, Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 21/09/2019 21:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Las notas de los futbolistas blanquiverdes

El Córdoba y el Badajoz han firmado tablas (1-1) en el partido correspondiente a la quinta jornada de Liga, correspondiente al Grupo IV. El choque ha presentado a dos aspirantes al play off y varias lecturas en clave blanquiverde. De un lado, el equipo de Martín ha vuelto a tener capacidad de respuesta a un marcador adverso; de otro, ha vuelto a cometer alguna que otra distracción defensiva que no le ha costado cara porque tiene argumentos ofensivos para reponerse.

El formato de partido no era nuevo en El Arcángel en la presente temporada. En el minuto 1, como ocurrió en el estreno ante el Granada B, el Córdoba ya iba perdiendo. En esta ocasión, merced a un penalti transformado por Gorka Santamaría tras la falta cometida dentro del área por Djetei. Ni que decir tiene que no era la mejor carta de presentación posible para el jugador camerunés, una de las novedades en el once de Enrique Martín.

El caso es que el Córdoba se veía abocado a la remontada, otra más, y con el añadido de que el Badajoz se presentaba como uno de los equipos más sólidos de la competición. Y se lo dejó claro en los primeros minutos, en los que los blanquiverdes trataban de encontrarse.

En un escenario idílico, el conjunto pacense intentaba romper el ritmo a base de faltas y ampararse en los espacios para buscar de nuevo la portería de Becerra. Además, se encontró con un aliado extra: Muñoz Piedra. El árbitro jiennense, adscrito al Colegio Madrileño, le dio todo tipo de comodidades y concesiones.

Con todo, el Córdoba apareció. Primero, Javi Flores para poner criterio con el balón y después el incisivo Owusu, quien, indudablemente, va a más y se presentaba como la principal amenaza de juego. A eso se unieron algunas tentativas a balón parado que no inquietaron a Royo tanto como un remate acrobático de José Antonio González mediado el episodio.

Parecía que el Córdoba rondaba el empate. Sin embargo, en los minutos finales se encontró con la versión más rocosa del Badajoz, al tiempo que Muñoz Piedra ampliaba sus despropósitos pitando antes de tiempo el camino a vestuarios, si bien también indultó de la segunda amarilla de Djetei.

La segunda parte también comenzó con gol del Badajoz, pero Gorka Santamaría estaba en posición adelantada tras un balón que no pudo blocar Becerra. Fue un susto considerable, aunque mayor fue el disparo a la madera de Adilson.

Entre uno y otro lance, se jugaba otro partido en la grada. La afición, con las linternas de los móviles activadas, recordaba a Jesús León los pagos pendientes a Endesa. Por cierto, que resultó curioso que no se activara el cronómetro cuando para el minuto 54 había prevista una protesta.

Volviendo al partido, el Badajoz pasaba de nuevo por mejores momentos. Pero, en ésas, apareció Owusu para llevarse su premio del partido. Javi Flores le habilitó un pasillo por la derecha y a base de perseverancia puso un centro que terminó en la portería tras envenenarse con la pierna de un jugador del Badajoz. Al Córdoba, así, se le abría la puerta del partido.

Se vieron minutos de partido a campo abierto y con la sensación de que el gol había dado a los blanquiverdes un plus para afrontar la recta final. Novaes y Moyano, los primeros cambios, entraron activos, aunque Owusu seguía figurando como principal alternativa y prueba de ello es que estuvo cerca de culminar la remontada.

También el Badajoz tenía sus recursos como Chris Ramos o Guzmán para afrontar los minutos finales. Por cierto, que el primero se topó con la redención de Djetei, quien hizo un quite salvador, cuando se relamía para poner el 1-2 en una transición. Parecía que estaba acabando mejor el partido, aunque Owusu, en un nuevo zarpazo, estuvo muy cerca de adelantar a los de casa. En definitiva, todo estaba por decidir.

Y en los cuatro minutos del alargue quedó el reflejo de que cualquiera pudo ganar. Dos aspirantes a play off frente a frente. El Córdoba, por si tenía alguna duda ya sabe que tiene el nivel del que hablaba su entrenador.