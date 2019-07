LA CRÓNICA El Córdoba CF tira de cantera para imponerse al Pozoblanco en su segundo amistoso (1-5) Crespo anotó un hat trick mientras que también anotaron Sebas Moyano y Cano

El Córdoba CF cerró su segundo bolo de pretemporada anotándose una nueva victoria ante un Pozoblanco que le aguantó al equipo de Enrique Martín cuarenta y cinco minutos (0-2). Después los jugadores más jóvenes del equipo blanquiverde, que salieron en el segundo acto renovando prácticamente en su totalidad el once inicial, se reivindicaron y consiguieron poner los goles a una noche de fútbol donde los visitantes fueron superiores. Crespo, jugador recuperado para el filial esta temporada fue gran protagonista del partido firmando un hat-trick.

Se confirmó la apuesta del técnico del Córdoba, Enrique Martín, por el 5-3-2 que ya dibujó en el primer partido de pretemporada ante el Salerm Puente Genil. La diferencia de categoría entre ambas escuadras no tardó en hacerse evidente con un Córdoba dominador y un Pozoblanco al que le costó pasar la medular del terreno de juego en los primeros compases. Javi Flores tuvo en sus botas la primera ocasión clara con una falta desde la banda izquierda que intentó colar por la escuadra de la meta defendida por Gonzalo, que firmó una magnífica parada. Moyano lo intentó al borde del primer cuarto de hora cuando, libre de marca, disparó desde la frontal del área mandando el esférico fuera.

Mientras, los locales dieron escasas réplicas al dominio blanquiverde. Las contadas aproximaciones de los de Javier de la Torre parecieron igualar fuerzas, aunque fue el Córdoba el que rozó el 0-1 hasta en dos ocasiones. La primera llegó cuando todavía no se había cumplido la media hora de juego en una cesión señalada por el colegiado y que Javi Flores sacó rápido para que Samu González marcara. Sin embargo, la jugada fue anulada y el libre indirecto quedó con el esférico estrellándose contra Charaf.

Poco después llegó la acción más curiosa del choque con Juanto Ortuño anotando un gol que sería anulado por el colegiado, algo confuso en sus señalizaciones, cuando los cordobesistas estaban celebrando el tanto. Esa celebración fue aprovechada por un Pozoblanco que montó una contra que finalizó con Ito poniendo a prueba a Edu Frías que acabó mandando a córner un buen disparo del futbolista pozoalbense. De ahí hasta el final de la primera parte pareció volver el dominio blanquiverde incrementándose el ritmo y la intensidad de un choque que siguió sin dueño.

La igualdad no tardó en romperse por un Córdoba que jugó la segunda parte con un once en el que tan sólo se mantuvo con respecto al primer acto Edu Frías. En la primera aproximación del Córdoba al área contraria llegó el primer gol de la noche con Crespo rematando un pase de Sebas Moyano desde la línea de fondo que se paseó por el área pozoalbense. Pareció que se repetía el guión fijado en el arranque de la primera parte, es decir, un Córdoba dominador ante un Pozoblanco al que le costó en exceso mantener el esférico. Fruto de una pérdida en el centro del campo llegó el segundo tanto de los blanquiverdes firmado por Cano que tan sólo tuvo que empujar el pase de Víctor Díaz.

Se dejó notar la mayor frescura de los hombres de Martín que crearon bastante peligro por la banda derecha con Víctor Díaz ganando la espalda en reiteradas ocasiones a los defensores vallesanos y siendo el punto de partida de algunas de las opciones ofensivas de los blanquiverdes. A eso se le unió esa incapacidad del Pozoblanco para mantener la pelota que provocó pérdidas que acabaron con acciones de peligro de los visitantes casi de manera consecutiva y con Crespo no casándose de superar a Ángel Arévalo poniendo el 0-3 y el 0-4 en apenas dos minutos. Un pase de José Antonio González permitió a Víctor Díaz internarse en el área a placer poniéndola posteriormente para que Crespo hiciera ese 0-3 y poco después rubricar su hat-trick aprovechando otro error defensivo de los locales.

Fue complicado que el choque mantuviera su nivel de intensidad porque el resultado invitaba a todo lo contrario. No obstante, en una jugada con algo de enredo Quique Roldán, uno de los fichajes de Javier de la Torre, hizo el gol del honor para los locales cuyo técnico aprovechó lo que restó del encuentro para seguir con las rotaciones y dar minutos a sus jugadores. Y cuando parecía que todo estaba cerrado llegó el gol que probablemente menos dolió a la afición pozoalbense, el de Sebas Moyano en una jugada donde en primera instancia estrelló el esférico en el cancerbero local, pero en la que no desaprovechó el rechace. El jugador natural de Villanueva del Duque puso la guinda final a una victoria del Córdoba que deja poco margen para extraer análisis de cara al inicio liguero.

FICHA TÉCNICA:

1.- C.D. POZOBLANCO: Gonzalo, Charaf, Fran Moreno, Curro, Medina, Adriano, Juanje, Iván Sánchez, León, Valentín e Ito. También jugaron Ángel Arévalo (p.s.), Tony, Zara, Quique Roldán, David García, Ángel García, Elu, Santacruz y Luis.

5.- CÓRDOBA C.F.: Edu Frías, Fernández, Ángel Moreno, Fernando Román, Víctor Ruiz, Samu, Imanol García, Moyano, Javi Flores, Felipe Veloso y Juanto Ortuño. También jugaron Llamas (p.s.), Rafa, Álex Machado, Andoni Tello, José Antonio González, Trabazo, Sebas Moyano, Víctor Díaz, Raúl Cámara Crespo. Cano y Alberto.

ÁRBITRO: Pérez Guerrero, de Córdoba.

GOLES: 0-1, m. 50: Crespo. 0-2, m. 58: Cano. 0-3, m. 61: Crespo. 0-4, m. 63: Crespo. 1-4, m. 65: Quique Roldán. 1-5, m. 85: Sebas Moyano.

INCIDENCIAS: Partido amistoso disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 1.000 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la esposa del que fuera jugador el Pozoblanco Daniel Solano.