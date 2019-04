ENTREVISTA Córdoba CF | Lavín: «Con el Lugo vamos a salir con el cuchillo entre los dientes, hay que ganar sí o sí» El portero blanquiverde asegura que «creo ciegamente que podemos salvarnos»

Es uno de los jugadores del momento en el Córdoba CF. Marcos Lavín (Madrid, 1996), después de meses en un segundo plano, se ha convertido en el portero titular. Los números le acompañan. El equipo ha conseguido tres de sus cinco victorias en los únicos cinco partidos de Liga que ha disputado. Con Iker Casillas, con el que llegó a entrenar, como referente, Lavín, a sus 22 años, cree ciegamente en la permanencia. Le pide a la afición, en esta entrevista con ABC Córdoba que solo puedes leer íntegra en la edición impresa, que haga el último esfuerzo para acompañarlos ante el Lugo, un partido que considera una final de finales porque «hay que ganarlo sí o sí» para seguir soñando con la salvación.

—No fue un verano fácil y tampoco es una campaña fácil. Todo lo contrario. Casi parece un máster de aquellas cosas que no se deben hacer o no deben pasar en el fútbol, ¿no cree?

—(Sonríe). Sí, la pretemporada fue complicada y la temporada está siendo muy difícil porque los resultados no están siendo positivos. Ahora que faltan las últimas nueve jornadas nos vemos con el agua al cuello y tenemos que ganar todos los partidos. Lógicamente, el partido del domingo ante el Lugo es una final y vamos a salir a por los tres puntos y con el cuchillo entre los dientes porque no nos queda otra.

—¿Cómo se enteró de que iba a ser titular ante el Mallorca?

—Fue el viernes antes del partido del Mallorca. Rafa (Navarro) me llamó al despacho y me dijo que siguiese entrenando fuerte porque el domingo iba a tener la oportunidad y que simplemente hiciese lo que estaba haciendo en los entrenamientos y que disfrutase.

—¿Cómo se ha visto en estos partidos?

—En el tema de portería, me siento muy bien. Pensaba que a lo mejor por la situación iba a tener un poco de nervios, pero para nada. Estoy muy centrado en lo que tengo que hacer y en ayudar a mis compañeros. Me siento muy a gusto.

—Quiero que me hable de sus virtudes.

—Realmente lo tendría que contestar otra persona, pero, bueno, creo que soy un portero que intenta hablar mucho con mis compañeros para que estén bien colocados y evitar ocasiones. Trató de que estén cerca de la marca para evitar un golpeo, un centro o un remate. Quizás esta pregunta es más para Sebas, el entrenador de porteros... La colocación creo que también puede ser otra de mis virtudes, aunque siempre se puede mejorar todo. En el juego aéreo siempre intento ayudar cuando hay un centro, pero no sé si eso es valiente o no. En la portería me considero un portero rápido bajo palos.

—¿Y los defectos o ese detalle que ve en un portero que le gustaría tener?

—Siempre alguna toma de decisión, pero se produce más en un momento puntual. El juego de pies de Ter Stegen es brutal y cualquier portero querría tener eso. Todo es mejorable, así que defectos te podría decir todos.

—¿Cómo lleva eso de estar en el equipo más goleado de Segunda y estar en la portería?

—Esa situación te pica y te fastidia, pero es algo que cuando sales al campo no piensas en eso. Siempre que salimos intentamos dejar la portería a cero, pero ser el equipo más goleado no es algo que te preocupe en el momento de estar en el campo.

—Ha jugado cinco partidos de Liga como titular y el Córdoba ha ganado tres. ¿Es casualidad o no?

—Es verdad que se ha roto un poco esa tendencia en Elche. De ganar, el dato hubiese sido más positivo. No sé si es casualidad o no. Realmente, casualidades en la vida hay pocas. Las cosas pasan por algo y cuando se ha ganado no ha sido solo porque yo haya estado en la portería, sino porque que el equipo ha estado bien.

—Quedan nueve jornadas y el equipo está a ocho puntos de distancia de la permanencia, ¿realmente cree que es posible que el Córdoba consiga la salvación?

—Sí, sí claro. Pienso ciegamente que es posible. Si no, no intentaríamos hacer un llamamiento a la afición. Eso sí, es verdad que todo pasa también por el partido del domingo. Es un partido que hay que ganarlo sí o sí. En el caso de que no consigamos la victoria y aunque no pensamos en ello, no vamos a dejar de luchar hasta que los números dijesen que el Córdoba esté descendido.

—¿Tienen alguna explicación a lo que les pasa al equipo en este tipo de «finales» o cómo solucionarlo?

—No tenemos una respuesta. Esto es fútbol y en cada partido puede pasar de todo. El equipo quiere salir a ganar siempre, pero muchas veces se dan las circunstancias que se dan. Son partidos que tenemos que ganar por la situación en la que estamos, pero en fútbol y en Segunda es muy complicado.

—¿Puede estar pesándole la responsabilidad en este tipo de partidos a diferencia de con los rivales de arriba (Cádiz y Mallorca, por ejemplo)?

—No creo. Tenemos gente en el equipo que tiene mucha experiencia y que han jugado en situaciones como ésta y más complicadas. No creo que sea un problema de responsabilidad o de presión. Simplemente que los partidos a veces no se dan como uno quiere.

—Han pasado muchos entrenadores por el Córdoba esta temporada. ¿Qué le ha aportado Rafa Navarro diferente?

—A mí lo que más gusta es que en los entrenamientos mete muchos ejercicios de competir. Realmente, eso es lo que tenemos que hacer. Rafa (Navarro) le mete ese punto de intensidad y de competición a los entrenamientos. Es lo que más me gusta de él.