VESTUARIOS Córdoba CF | José Ramón Sandoval: «No he sentido tanta vergüenza en un terreno de juego» El míster madrileño lamenta la actitud de sus jugadores y pide «responsabilidades» para el futuro

J. M. Serrano

@abccordoba Córdoba Actualizado: 29/09/2018 20:48h

José Ramón Sandoval ha reconocido al término del partido en Granada que ha sido la primera vez que ha sentido «vergüenza» como entrenador al comprobar «cómo te hacen tantas ocasiones». El conjunto nazarí ha ganado «en todo» a sus hombres y el madrileño ha comentado que solo le sirve que «todos» empiecen a defender el escudo «con honor».

También ha reseñado que si se marchan «6-0 al descanso, no hay problema» y que el mejor del Córdoba CF ha sido «el portero». De hecho, le ha parecido que su equipo ha sido «benjamín» midiéndose contra otro club superior.

El técnico del Córdoba CF ha subrayado que ya no es «por nosotros», sino por «nuestras familias» y ha declarado que «no es normal estar tan abajo». Ahora ha llegado el momento de tener «responsabilidades» y «dejar de arrastrar el escudo» sobre el terreno de juego. Además, ha añadido que «a día de hoy» no son «capaces de defenderlo».

El de Humanes ha terminado «muy dolido y humillado» y ha pedido «ponerse las pilas, yo el primero» para los siguientes duelos ligueros. «Hay que tener más intensidad hasta en los entrenamientos y decirle a la gente las cosas claras», ha recalcado en sala de prensa.

Al preparador cordobesista le ha dado «envidia» el partido realizado por el Granada CF. «Iban ganando 3-1 y seguían con la misma intensidad», ha manifestado. Por ello, Sandoval ha recalcado que no ha sentido «tanta vergüenza» dentro de un estadio y que si no se da «un paso adelante», el Córdoba CF no va a «conseguir nada».

En cuanto al cambio de Federico Piovaccari cuando habían transcurrido solo 18 minutos, Sandoval ha explicado que no puede ver a un jugador que «no puede intentar cortar la salida del balón».