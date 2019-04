CRÓNICA El Córdoba CF se dispara en el pie ante el Elche (1-0) Un solitario gol de Nino sentenció a un equipo gris que vuelve a distanciarse en la pelea por la salvación

Era el partido del año. Pero no lo pareció. El Córdoba CF perdió ante el Elche (1-0) en un encuentro en el que los de Rafa Navarro no mostraron la necesidad imperiosa que tenían de sumar. El rival solo anotó un gol por medio de Nino, aunque pudieron ser más, mientras que de los blanquiverdes apenas se contaron dos disparos que no causaron peligro.

El partido comenzó con la posesión favorable al Elche. Los de Pacheta acumularon varias llegadas consecutivas por banda, mientras que los blanquiverdes no encontraban la forma de llegar con claridad arriba.

Las ocasiones del Elche presagiaban lo que pasó en el quince de juego. Un centro procedente de la derecha, acabó en las botas de Nino dentro del área. El capitán ilicitano fusiló sin oposición alguna la meta de Marcos Lavín para adelantar a los locales.

El gol no desdibujó el rumbo del encuentro. El Elche pudo ampliar la renta puesto que las ocasiones continuaron sucediéndose en la portería de Marcos Lavín. Iván Sánchez remató libre de marca en el segundo palo a un centro procedente también del costado derecho.

El Córdoba, impreciso cada vez que tuvo la posesión del balón, volvió a pasar 45 minutos sin realizar un remate a portería. Solo Luis Muñoz, a falta de tres minutos, probó un tiro desde media distancia que se fue muy alto.

La segunda mitad no comenzó con mejores noticias para los blanquiverdes. Javi Flores estrelló un disparo desde la frontal en el poste mientras que Iván Sánchez pidió penalti por un derribo de Álex Menéndez. El propio Iván, a una salida de un córner, disparó arriba desde la frontal.

Fue sobrepasada la hora de partido cuando Álex Menéndez golpeó de falta directa el primer disparo peligroso del encuentro a favor de los cordobesistas. Pero ese disparo fue un oásis puesto que el dominio continuó siendo franjiverde.

Marcos Lavín tuvo que estirarse en el golpe franco directo de Verdú acto seguido a la ocasión de Menéndez. El partido murió con el Elche jugando con diez debido a que Nacho Gil, que acababa de salir, se tuvo que retirar con un pinchazo en su pierna derecha.

Ni contra diez el Córdoba pudo finalizar una ocasión con claridad. Con este marcador y el resto de resultados, la salvación aumenta a los ocho puntos.

FICHA TÉCNICA

1.- Elche CF: Edgar Badía; Tekio, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz; Karim; Josan, Javi Flores (Xavi Torres, m. 67), Nino (Castro, m. 65), Iván Sánchez (Nacho Gil, m. 75); y Qasmi.

0.- Córdoba CF: Lavín; Fernández, Quintanilla, Flaño (Chus Herrero, m. 46), Menéndez; Bodiger, Luis Muñoz; Blati Touré (Carbonell, m. 59), Andrés, De las Cuevas (Alfaro, m. 75); y Carrillo.

Árbitro: Iglesias Villanueva, del comité gallego. Amonestó a los locales Verdú, Nino y a los visitantes Quintanilla, Blati Touré, Luis Muñoz, Chus Herrero, Bodiger y Fernández.

Goles: 1-0, m. 15: Nino.

Incidencias: Partido correspondiente a la 33ª jornada del campeonato liguero en Segunda División, disputado en el Martínez Valero, ante 9.392 espectadores