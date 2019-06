MERCADO Córdoba CF | «Andrés Martín decidirá pronto, pero no hay nada firmado con nadie» El entorno del punta aseguran que «siempre dijimos que decidiría tras acabar todos los partidos de la temporada»

No por mucho madrugar amanece más temprano. El traspaso del delantero blanquiverde Andrés Martín va con más calma del que desearían muchos dentro y fuera del Córdoba CF. Las reglas de la venta de un futbolista no las marca exclusivamente el club tenedor de sus derechos. También importa la decisión del jugador. Quizás lo que más. Como el equipo de destino. Siempre hay que tener en cuenta todos los puntos de vista, aunque no coincidan con los los intereses del club vendedor. De momento, el futuro de Andrés Martín sigue en el aire.

El jugador tiene una importante oferta del Rayo Vallecano. También lo es para el Córdoba, pero ni era la única ni estaba dentro de los plazos en los que el jugador sevillano tenía previsto decidir. Desde el entorno más cercano de Andrés Martín reiteraron ayer a este periódico el interés del Rayo en las últimas semanas para hacerse con sus servicios. «Hay interés del Rayo, pero como el de muchos otros equipos», indicaron. De hecho, aseguraron tajantemente que «Andrés no ha firmado con nadie». Eso sí, dejaron patente que «es consciente» de que tiene que «tomar una decisión pronto», con el objetivo de que sea lo mejor «para él» y también «para el Córdoba CF, que es su club actual».

En cualquier caso, explicaron que la decisión de Andrés Martín llegará «pronto», pero que esa posición en breve no tiene una relación directa «ni con el Deportivo ni con el Mallorca», tras vincularse una posible oferta del conjunto gallego si subía Primera, circunstancia que, finalmente, no se produjo el domingo para los blanquiazules. En este sentido, las mismas fuentes destacaron a ABC que «siempre hemos mantenido que la intención de Andrés Martín era tomar una decisión cuando todos los partidos de la temporada estuvieran acabados». Es decir, desde ayer lunes.

Con todo, el Rayo Vallecano había puesto una propuesta sobre la mesa con fecha de caducidad el domingo. Los detalles los confirmó el técnico rayista, el cordobés Paco Jémez. El propio preparador excordobesista fue el primero en reiterar ayer, en declaraciones a Cope, que no hay nada firmado entre los franjirrojos y el delantero. Jémez, eso sí, está molesto con la gestión de los representantes del futbolista.

El cordobés detalló que «como entrenador me encantaría contar con Andrés Martín», pero dejó claro que, tras no tomar una decisión antes del domingo, «si de mí dependiera y fuera el presidente del Rayo Vallecano, habría retirado la oferta» del club por el delantero. De hecho, insistió en que «le he aconsejado que la retire». Aclaró que en esta situación «no culpo al chico, porque tiene 19 años y sé lo que es eso» y apuntó «a los agentes».

Jémez explicó que «el Córdoba CF se ha portado muy bien» con el Rayo Vallecano, porque «teníamos un acuerdo con ellos», a pesar de que «hemos hecho un esfuerzo brutal» porque «eran cantidades importantes». Sin embargo, detalló que «teníamos otro acuerdo con los agentes del chico, pero estamos a expensas de ver qué ha pasado», porque «desde hace semanas no hemos sabido nada y el futbolista ha estado missing todo el fin de semana quizás por prever otra oferta». A su juicio, «no queremos ser segundo o tercer plato de nadie», de ahí su consejo de retirar la propuesta, ya que «nos lo pondrían haber dicho».