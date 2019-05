MERCADO DE FICHAJES Córdoba CF | Andrés Martín, codiciado en el escaparate Varios equipos siguen sus evoluciones y alguno ya ha presentado oferta

En invierno fue Sergi Guardiola. En verano será Andrés Martín. El delantero del Córdoba CF acaparará de aquí a que se produzca su venta los titulares deportivos. El traspaso del sevillano es de obligado cumplimiento para que la entidad blanquiverde sea capaz de amortiguar, solo en parte, los centenares de obstáculos, principalmente económicos, que tiene por delante (nóminas, primas pasadas, proveedores, administraciones, etc). Interés y seguimiento de otros clubes no le han faltado. La lista es amplia.

Aquí le han visto hasta los mejores equipos de Europa, entre ellos el Borussia Dortmund. Informadores del conjunto alemán han seguido en la grada de El Arcángel al talento cordobesista. Entre los que se han planteado su posible incorporación figuran el Extremadura y el Eibar. Incluso han tenido en cuenta su evolución los filiales de los grandes, como el Castilla.

El conjunto extremeño llegó a tantear una oferta por 1,5 millones de euros más otro medio millón en variables. Sin embargo, el club espera sacar más rendimiento por un jugador que debutado esta temporada en Segunda con mucho éxito.

El Eibar ha atado ya a sus atacantes titulares para la próxima temporada, pero también ha sondeado la situación del futbolista de cara al futuro. El atacante tiene gol, buen manejo del balón y un trabajo encomiable. Fue uno de los primeros equipos en activar su interés, aunque no haya progresado en las últimas semanas.

Lógicamente, el chaval ha sido observado por las canteras de los principales equipos de Primera. Entre ellos, el Castilla también ha seguido sus evoluciones. Un joven de 20 años no puede pasar desapercibido con su irrupción en el fútbol profesional.

Mientras, el Córdoba CF mimará a Andrés Martín. No puede permitirse un percance en forma de lesión que rompa cualquier negociación. El delantero, por ahora, es duda para el partido del sábado (16.00 horas) ante el Rayo Majadahonda en Madrid. El futbolista tuvo que retirarse del entrenamiento por «una contractura en los isquiotibiales». Su posible participación no se conocerá hasta este viernes. Podría ser un segundo caso Álvaro Aguado próximamente si es necesario, es decir, que no vuelva a jugar.