REUNIÓN CON ENTRENAS Y AMADO Audios | El presidente del Córdoba CF intentó vender el club dos veces a finales de julio a la desesperada León explica en una conversación, a la que ha accedido ABC, que negoció con Quilón por más de 11,5 millones y los dueños del Spartak

Las confesiones del presidente del Córdoba CF, Jesús León, a los que eran sus lugartenientes, Magdalena Entrenas y Alfredo García Amado, el pasado 23 de julio en una reunión en un céntrico hotel de Córdoba no se quedaron exclusivamente en el reconocimiento de que dos de los millones de euros que pusieron en marcha la operación de compraventa del club de Aglomerados Córdoba a Azaveco (Carlos González) salieron del bolsillo de Luis Oliver, como destapó ayer ABC Córdoba con los audios a los que ha tenido acceso de esa cita. Hubo más secretos. Entre ellos, el empresario de Montoro también admitió cómo había intentado vender sus acciones de la SAD blanquiverde, incluso explicando preciosy forma de pago, dos veces sobre el límite para pagar a González: al agente Manuel García Quilón y a los dueños del Spartak de Moscú, según explica él mismo en los audios a los que ha tenido acceso este periódico.

Un asunto, su intención por traspasar la entidad, que toma especial relevancia por tratarse de un tema tabú que León había negado públicamente en varias ocasiones. Una de ellas se produjo después de que este periódico publicase en diciembre cómo pactó y firmó un preacuerdo de venta del club, finalmente frustrada, con una empresa de Ucrania, Devetia Limited.

León, en esa reunión matinal con desayuno incluido, explicó a Entrenas y García Amado las tres opciones que manejaba para salir adelante económicamente y afrontar el pago de los 4,5 millones pendientes a Azaveco (González) del último plazo de la compra del Córdoba, que finalizaba el 31 de julio, solo una semana después de esta reunión. Allí, habla de un inversor suramericano que responde al hombre de «Erik», la posible venta del club al representante Manuel García Quilón y la vía de una reunión que habría mantenido con los dueños del Spartak de Moscú. Si no conseguía el dinero por ninguna de ellas, como finalmente sucedió, estaba dispuesto a dar la cara. Esto último ni lo hizo ni lo ha hecho aún.

Sorprende ahora aún más que el 29 de mayo, en su penúltima rueda de prensa, León repitiese hasta 12 veces que «el 31 de julio le voy a pagar a Carlos González», cuando a solo una semana de vencer el plazo no lo tenía tan claro.

Admite que quiere vender

León, en su desayuno de trabajo con Entrenas y Amado, empieza explicándoles que «ayer (por el día 22 de julio) me reuní con Quilón». Ahí empieza una tensa parte de reproches de la que era abogada del Córdoba con el presidente. Como ya explicó en su rueda de prensa, Entrenas también le confirma que ya lo sabía, cosa que «es que me parece, mira, me parece», dice ella. Pero, León le corta tajante para confesar porque actuó así: «No, me parece no. Es que me lo estoy comiendo y cuando yo me como mis problemas...». Ahí, Alfredo García Amado habla asombrado: «¿Qué Quilón?».

La discusión entre León y Entrenas sube de tono, peo vuelve a aparecer Amado sorprendido: «Bueno, pero me lo contáis a mí, que no tengo ni puta idea». León y Entrenas se vuelven a enganchar, pero Amado recupera el fondo del asunto: «Pero, ¿qué le has pedido un préstamo o que compre el club?».

Es el momento clave. León confirma que su intención es vender el Córdoba, a pesar de las muchas ocasiones en las que lo ha negado públicamente. «No, no, que compre el club», contesta el de Montoro. Para él, es un «plan B. Plan B para tenerlo preparado. Que lo quiere comprar, que lo compre. Que no lo quiere comprar, que no lo compre. Casualidades de la vida estaba allí Carlos González también en el mismo hotel». Aquí puedes escuchar los audios de León:

La conversación entre los tres consejeros continúa. Incluso, León desglosa la oferta que le ha hecho a Quilón para hacerse con el control del Córdoba. El empresario de Montoro explica la propuesta que le hizo al agente: «Yo lo que dije allí es que tiene que pagarle a (Carlos) González [los 4,5 millones pendientes a 31 de julio]». Entrenas interviene para asegurar que también «a Luis (Oliver)». León ratifica que «a Luis y ya está. Yo me encargo del resto».

Por eso, Entrenas hace cuentas de cuánto ha pedido. «Eso son cuatro [por González], cuatro (repite), y dos [por Oliver], seis». León espeta: «Son siete». Además, el presidente aclara otras condiciones de la propuesta para vender. «Como estaba Carlos González allí, yo le dije “habla con Carlos González, que yo creo que os puede hacer una quita;dile si quieres que tienes un principio de acuerdo y ya está”», añade.

El presidente no acaba ahí con sus intentos in extremis por vender el Córdoba. Continúa explicando que tiene otro posible interesado. Al menos, que se ha sentado con ellos. «Luego, otra opción que tengo es de los dueños del Spartak de Moscú. Me reuní ayer por la noche con ellos en Málaga. Que están en Marbella y hoy me contestan», les asegura el presidente. Tras ello, concluye que «ya no tengo más opciones. Llega Erik y tengo el dinero, Quilón contesta o no contesta y ya está. Y... si... yo afrontaré todo».

Ante la opción de que no salga ninguna vía para pagar el 31 de julio como León insinúa, Amado le pregunta que «si no sale, ¿cómo lo afrontas?» El montoreño contesta con mal tono: «Como pueda, con la cara, Alfredo».

El ambicioso y necesario precio

El exdirector general vuelve a cuestionarle «¿y a Quilón qué le has pedido?». Entrenas se cuela en la conversación y asevera que «ya te lo ha dicho: 7 millones». El gijonés no da crédito. «Joe, macho, me está costando asimilar», asevera. León intenta calmarlo porque dice que «es que ahora mismo todo esto está en ebullición, yo no voy a tirar la toalla».

En este momento, Amado insiste. «Pero si no sale lo de Erik, ¿a Quilón, que es la segunda opción, qué es lo que le has pedido?». El presidente contesta tajante: «7 millones y un porcentaje». En el contexto de la conversación se comprende que le pide quedarse además con un porcentaje del paquete accionarial que le traspasaría (por debajo del 40%). Alfredo interpela de nuevo al presidente: «Pero 7 millones, ¿y quién paga? ¿Tú pagas a González?». León sentencia que «no, paga él» a González.

Es decir, una operación de más de 11,5 millones. Otro intento de venta frustrado del Córdoba por León. Lo hizo con una empresa de Ucrania. Entonces, incluso firmó un preacuerdo. Ahora, volvió a intentar la venta a Quilón y una reunión con los dueños del Spartak, según sus palabras a sus dos consejeros.

ABC Córdoba intentó ayer recoger la versión de León, directamente telefónicamente y también a través del departamento de Comunicación del Córdoba CF, sobre la publicación del jueves y de los nuevos audios que verían la luz este viernes, pero el presidente blanquiverde declinó de nuevo realizar declaraciones en este periódico. Incluso, recomendó a través de un portavoz que no se le vuelva a llamar directamente a él.