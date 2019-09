REUNIÓN CON ENTRENAS Y AMADO Audios | Jesús León reconoce que Luis Oliver «sí» puso dos millones de euros para la compra del Córdoba CF ABC accede a una conversación en la que admite que «mis miserias intento preservarlas» y que «se lo he negado a todo el mundo»

Es 23 de julio. Solo queda una semana para que acabe el plazo del último pago de la compraventa de Aglomerados Córdoba (Jesús León) a Azaveco (Carlos González) por 4,5 millones de euros. Es una mañana de verano. Hay cafés y algunos «croissant» sobre la mesa. Es un céntrico hotel cordobés. El presidente del Córdoba CF ha citado allí a sus dos personas de confianza en el Consejo de Administración hasta ese momento: el director general blanquiverde, Alfredo García Amado, y la abogada del club, Magdalena Entrenas. Un día en el que el empresario de Montoro confiesa sus secretos en la entidad cordobesista. Entre ellos, el propio León admite, a viva voz, que dos millones de euros de las cantidades que le han permitido realizar la compraventa del club son de Luis Oliver, según explica el montoreño en unos audios a los que ha tenido acceso ABC Córdoba de esa larga charla sobre una hora de duración.

En esa cita, el presidente del Córdoba CF, mientras desayuna, expone a Entrenas y a García Amado la situación económica en la que se encuentra ante el inminente pago que tendrá que acometer a González el 31 de julio como máximo para finiquitar la compraventa del 98,7% del paquete accionarial principal del club. Ambos los escuchan con máxima atención y especialmente con incredulidad cuando empieza a confesar que no son ciertas buena partes de las afirmaciones que ha venido realizando públicamente sobre diferentes asuntos, entre ellos sobre quién y cómo ha puesto parte del dinero con el que afrontar, entre otros, la compraventa del Córdoba.

En un momento de la reunión con Entrenas y García Amado, Jesús León les reconoce que hay dos millones de euros que salieron del bolsillo de las empresas de Luis Oliver. Precisamente, esta situación es el nudo gordiano de la tensión que existe entre León y Oliver desde que el montoreño decidió despedir al director general deportivo en julio de 2018 y a todo su equipo de trabajo.

Así lo reconoce León

En el contexto de la conversación, el empresario de Montoro explica que trabaja en varias opciones, tres en concreto, para conseguir liquidez y afrontar, directa o indirectamente, el pago a González. Un capítulo que merece una atención individualizada próximamente, pero por el que empieza la confesión de parte de sus secretos mejor guardados hasta hoy.

Les cuenta tanto a Entrenas como a García Amado que un día antes, el 22 de julio, había visitado a Quilón durante sus vacaciones para buscar una solución. Precisamente, la abogada ya había hecho referencia a esa cita de León y Quilón durante su rueda de prensa de mediados de agosto. Una intervención que encontró respuesta en el nuevo jurista del Córdoba, Enrique Rodríguez Zarza, una semana más tarde. Los audios de la reunión entre los tres pesos pesados del club el pasado 23 de julio confirman esa intención desesperada del montoreño de hacerle una propuesta a Quilón.

En un momento de la conversión, León le dice a ambos, pero dirigiéndose a Entrenas, que «te cuento la verdad». Ante esta aseveración, a la abogada del club ya le cuesta contenerse y le pregunta: «¿Cuál verdad, Jesús, cuál verdad? Porque ahora resulta que hay dos millones de Luis (Oliver)». El presidente del Córdoba CF le confiesa tajante que «sí», que es cierto que el exdirector general deportivo puso dos millones de euros.

Ante esa confirmación de boca del propio León, Entrenas le reprocha con preguntas retóricas que «¿cuántas veces me lo has negado tú a mí que había dos millones de Luis? ¿Cuántas?». Pese a que quizás no esperaba respuesta, el montoreño reconoce que se lo ha negado «cien veces, cien». En ese momento, García Amado, perplejo, interviene y cuestiona: «¿Dos millones de Luis Oliver?». León contesta y reitera a la pregunta: «Sí». En el siguiente enlace puedes escuchar el audio:

En el rifirrafe con Entrenas, León continúa explicándole: «Cien veces, Magdalena, porque mis miserias intento preservarlas». A esto, la consejera le replica que «mis miserias, no, yo estoy metida en esta miseria desde que llegué contigo».

Orgulloso de negarlo

La reunión sigue, pero el tema de conversación vuelve a aparecer. En otro momento, León parece cansarse e intenta defenderse con escasos argumentos. Asegura que «¡todo lo que he dicho es mentira, no!». Por eso, Entrenas lo frena: «Hombre, hombre, él (por Quilón) me empieza diciendo que efectivamente le has reconocido, cosa que a mí todavía no me lo has reconocido hasta este momento, que los dos millones deee eran de Luis (Oliver). Cosa que tú a mí me has negado doscientas veces, no, 700. Claro ahora entiendo».

En ese momento, León vuelve a destapar sus secretos sobre este tema de los dos millones que supuestamente habría puesto Oliver inicialmente para comprar el club con los pagos de diciembre de 2018 y de enero de 2019. El montoreño afirma con contundencia que «claro, porque yo se lo he negado a todo el mundo». Entrenas le contesta: «Bueno, ¿a Luis no? Supongo». Ahí, León, vehemente, confirma «hombre, a Luis no, cómo se lo voy a negar a Luis si es suyo».

ABC Córdoba se puso este miércoles en contacto telefónico con Jesús León para que ofreciera su versión, pero no contestó. Este periódico también le transmitió al departamento de Comunicación del club la materia principal del contenido de la información que hoy publica con objeto de que el presidente pudiera dar sus explicaciones, aunque también lo declinó.