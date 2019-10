CRISIS INSTITUCIONAL ¿Por qué anuló Jesús León el consejo de administración del Córdoba CF? El presidente blanquiverde retiró la reunión de los consejeros ante la posibilidad de perder votaciones determinantes

El presidente del Córdoba CF, Jesús León, anuló ayer miércoles la reunión prevista del consejo de administración del club que había convocado para celebrarse el miércoles a las 17.00 horas en las oficinas de El Arcángel. El argumento oficial de la anulación del montoreño fue «motivos de agenda» de varios de los consejeros, a pesar de que había citado a sus miembros solo 24 horas antes y de que todos estaban ayer disponibles y en Córdoba listos para acudir a la reunión.

En el fondo, León temió que alguno de los puntos estrellas del orden del día no salieran adelante por no disponer de la mayoría suficiente para sacarlos adelante. Además, el empresario de Montoro, en su marcha atrás, también debió sopesar la alternativa de que los consejeros díscolos, en el punto de ruegos y preguntas, solicitasen o propusiesen, jurídicamente respaldos por un consejo constituido formalmente y con todos sus miembros presentes, una votación para destituirlo como presidente. La mínima duda de arriesgarse a perder esa propuesta, aunque no lo hiciera finalmente, también pudo estar sobre la mesa para decidir la anulación.

Los movimientos de ayer miércoles en las horas previas a la reunión del consejo de administración, finalmente fulminada, fueron de alto nivel. De hecho, León, como avanzó ABC Córdoba en su edición impresa y digital de ayer, contactó con Amado y su socio en Mesas Sport para tratar el impago del préstamo de «500.000 euros», tal y como reconoció el montoreño en los audios publicados por este periódico, para pagar el penúltimo de los plazo de la compraventa a González en enero de 2019.

Sin embargo, no hubo entente sobre la forma de pago, tras vencer la deuda el pasado 30 de junio. La reunión física entre las partes, tras los contactos iniciales del martes, se produjo ayer mismo por la mañana. Tras esa cita, León constató que no tendría el voto a favor de Amado y que, lógicamente, tenía el voto en contra de Entrenas, contra la que quería adoptar medidas judiciales.

Los otros tres votos de los cinco del consejo (el secretario, Enrique Rodríguez Zarza, no tenía derecho a él) estaban en manos del propio León, Fran López y Manuel Garrido, cargo que ocupa en el club gracias a que es presidente de la Asociación de Veteranos. El montoreño tenía, por tanto, su voto y el de López contra Amado y Entrenas. Si León contactó con Amado, importantes exjugadores de la historia del Córdoba CF también hablaron ayer directamente con Garrido para exponerle que evaluase y meditase sobre su incondicional apoyo, hasta ahora, a León en una delicada situación de la institución cordobesista y las consecuencias que eso podría tener sobre la asociación de exfutbolistas.

Tras la anulación de la reunión del consejo de administración del Córdoba CF, la consejera Magdalena Entrenas, que fue destituida como abogada del club en agosto, fue la única de los cinco miembros del órgano de gestión con derecho a voto que hizo una valoración sobre la decisión de desconvocar la cita.

Entrenas aseguró que, a su juicio, la anulación del consejo no se debió a motivos de agenda de los consejeros, como adujo el club, porque «los cinco consejeros con derecho a voto estábamos disponibles» y en Córdoba para asistir al cónclave, según apuntó en declaraciones a Cope. La letrada confirmó que «iba a acudir» a la reunión y que «iba a hacer una serie de planteamientos y quizás han tenido algún tipo de sospecha y lo han abortado antes de tiempo». En este sentido, Entrenas detalló que su único objetivo con estos planteamientos es que «se debatieran en el consejo, se votaran y que cada uno se pronunciara con su voto».

La consejera del Córdoba admitió que «no sé qué tiene en la mente (Jesús) León» como plan para el club en una situación que ve «inviable económica, institucional y deportivamente».