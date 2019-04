BALANCE Álvaro Aguado, un talento de Primera desaprovechado en la lucha del Córdoba CF por la permanencia El centrocampista jiennense ha desaparecido del equipo desde el relevo en el banquillo

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 05/04/2019 00:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los pilares de un equipo de fútbol es disponer de sus mejores jugadores en el campo. Entre los principales talentos que tiene el vestuario del Córdoba CF está Álvaro Aguado. Una circunstancia que confirma, entre otras cuestiones, su fichaje por el Real Valladolid, equipo de Primera División. Allí militará desde la próxima temporada. Mientras, el conjunto blanquiverde tendría la posibilidad de disfrutar de su talento como cedido hasta el final de junio. Sin embargo, el rendimiento del medio jiennense ha estado condicionado por dos lesiones musculares justo en el corazón de la temporada. Ahora que ha recuperado las mejores sensaciones físicas para el momento decisivo, el cuerpo técnico no cuenta con él.

La participación y la incidencia de Aguado en el Córdoba ha perdido protagonismo con el paso de las semanas. Partía como titular indiscutible. En las últimas jornadas ha perdido la titularidad e incluso la posibilidad de contar con algunos minutos. La fase final de la etapa de Curro Torres destapó un camino que ha andado con paso firme Rafael Navarro. El técnico de Ciudad Jardín ha cortado las alas por completo al futbolista jiennense, que observa la entrada en el tramo final de la competición en la Liga 123 en un inesperado segundo plano.

Por entrenadores

La llegada de Navarro al banquillo ha marcado un punto de inflexión en su situación deportiva en el Córdoba CF. El técnico cordobés ha dirigido cinco partidos. Es el único con el que todavía no ha sido titular. De hecho, Aguado no ha jugado ningún minuto en dos de esos cinco encuentros: ante el Extremadura no fue ni convocado y el domingo ante el Mallorca no entró desde el banquillo. En los otros tres, el medio partió en minutos finales como suplente (Málaga, Cádiz y Sporting). Precisamente, ante el conjunto asturiano generó las dos únicas ocasiones cordobesistas en el tramo final del encuentro.

La situación que ha confirmado Navarroya la dejó abierta Curro Torres en la parte final de su etapa en el banquillo del Córdoba. El preparador no contó con Aguado en su último partido al frente del vestuario cordobesista en Almería. Sí lo había hecho a su llegada, pero solo le duró un partido por culpa de la lesiones

José Ramón Sandoval, que dirigió la nave blanquiverde en el primer tercio de competición (14 jornadas), ha sido el preparador que más confianza le ha dado, tanto en el curso pasado como en el inicio de éste. El técnico le otorgó la titularidad en 12 de los 14 partidos como titular. Signo inequívoco de que creía en él.

Las lesiones

El parón le llegó, primero, por las lesiones. Ahora, como consecuencia de las decisiones técnicas. Nada más llegar Curro Torres, Aguado se cayó tras jugar en Lugo. Se rompió con una «lesión de grado II en el bíceps femoral de la pierna izquierda» en un entrenamiento. Le obligó a estar fuera del equipo y de los terrenos de juego desde finales de noviembre hasta el comienzo de 2019. Aguado no pudo jugar en Liga ante Elche (jornada 16), Zaragoza (17), Reus (18) y Las Palmas (19). Tampoco la vuelta de la Copa del Rey ante el Getafe.

La reaparición fue efímera. Jugó ante el Nástic y el Rayo Majadahonda el 6 y el 13 de enero, respectivamente. Volvió a caer lesionado. En este momento, con una «distensión en los isquiotibiales de su pierna izquierda», que le dejó fuera ante Numancia, Alcorcón y Albacete durante tres semanas consecutivas. Curiosamente, en ese tiempo se gestó su fichaje por el Real Valladolid para dar el salto a Primera. El anuncio oficial de su incorporación al conjunto pucelano llegó el viernes 25 de enero. Fichó hasta 2023, aunque continuó cedido hasta junio en El Arcángel.