Accionistas minoritarios del Córdoba CF estudian una demanda a González y rechazarán las cuentas de León

La Junta General de Accionistas del Córdoba CF, que se celebrará mañana al mediodía en El Arcángel, suele ser como el sofrito previo que siempre deja paso a un buen arroz. Los preparativos de esta cita son suculentos, pero todos los platos que vienen después serán estelares. Tiempo al tiempo. De momento, el Sindicato de Accionistas Minoritarios del Córdoba CF tiene la maquinaria prevista para comenzar, si hiciera falta, una batalla judicial contra la posible descapitalización del club en los últimos años.

Los pequeños accionistas sindicados han instado al Córdoba a que les dé explicaciones, de nuevo y tras hacerlo en la anterior Junta sin respuesta formal al menos hasta hoy, sobre la situación de «omitir en el balance» de la temporada 2011-12, con Carlos González al frente, «referencia alguna en el balance a la deuda que mantenía con nuestra entidad la sociedad Ecco Documática SA por importe superior a los 8.000.000 euros». De hecho, insistió en que «no tenemos constancia en esta Asociación de que la referida deuda de Ecco Documática S.A. con el Córdoba CF SAD haya aparecido en ninguna de las cuentas anuales posteriores y tampoco conocemos si a día de la fecha se haya satisfecho».

Por esta cuestión, el Sindicato de Accionistas Minoritarios, que ayer mantuvo una Asamblea previa a la cita del jueves con el club, estudia plantear una demanda por esa posible o supuesta «descapitalización del club» si las respuestas del club no le convencen al respecto de estos 8 millones. De momento, los pequeños accionistas ya han requerido al Córdoba y a Jesús León en distintas ocasiones para que se pronuncie sobre si la entidad activará ese derecho de crédito del club en las cuentas o si realizará esa demanda contra el anterior propietario por este tema. De momento, no le ha dado una respuesta formal, aunque manifestó en una cita la semana pasada su voluntad de hacerlo.

La posición de Minoritarios está clara. Si el Córdoba CF actúa y demanda, se adherirá a la misma. Si no lo hace, estudiará las fórmulas para reclamar esa cantidad en favor del club por vía judicial, según detallaron desde los pequeños dueños anoche a este diario.

El Sindicato de Accionistas Minoritarios no tiene previsto detenerse en esta petición al anterior propietario, según señaló anoche su portavoz y vicepresidente, Antonio Garcés, a ABC. Los pequeños accionisas del club también tienen previsto adoptar medidas por la gestión de Jesús León, que todavía no ha cumplido un año al frente de la entidad blanquiverde.

En este sentido, Minoritarios requerió al Córdoba diferente información de la gestión del empresario de Montoro, pero «no se nos ha facilitado la información solicitada». Garcés aclaró ayer que «el balance de la gestión actual es muy negativo», ya que el club está «en causa de disolución». De hecho, avanzó que el voto a las primeras cuentas de León será «en contra», según decidió la asamblea «por unanimidad». En la junta, los accionistas esperan recibir las respuestas del club a sus peticiones de información que, hasta ayer, no les habían facilitado.

Minoritarios ha pedido explicaciones sobre el incremento en determinadas partidas que pudieran resultar opacas o poco desglosadas. En este sentido, aclararon que «solicitamos que se nos detallen o exhiban las facturas que han provocado el incremento del gasto en servicios externos en 3 millones de euros», también «aclaraciones de las operaciones vinculadas del club con las empresas» de León, así como «de cómo está la cesión del estadio», apuntó Garcés.

En función de las respuestas del Córdoba CF y León, Minoritarios tomará las decisiones oportunas sobre qué camino recorrer. En el asunto de los 8 millones de euros, el Sindicatos estudia una demanda si el club no las explicaciones oportunas, no activa ese crédito o el Córdoba no ejerce sus derechos vía judicial, llegado el caso. Además, las explicaciones de León sobre las operaciones más dudosas de su gestión económica serán un punto fundamental para Minoritarios.