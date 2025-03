Una vida de lujo, negocios, premios de lotería y 30 millones dejan en evidencia a los «Reyes del hachís»

La sección algecireña de la Audiencia Provincial de Cádiz ha desmontado todos los argumentos de las defensas de los hermanos Antonio e Isco Tejón Carrasco, «Los Castañitas» , que quisieron presentar como víctimas de los medios de comunicación para pedir que siguiera en vigor el auto de libertad condicional tras pagar fianzas de 200.000 y 120.000 euros, respectivamente.

A ambos abogados, que insistieron durante la vista que todo en la investigación eran indicios sin fundamentos, les ha salido el tiro por la culata. Los autos de la Audiencia Provincial que han revocado la libertad condicional que les proporcionó un juez de La Línea y que ha llevado a Isco de nuevo a prisión –su hermano Antonio ya está en la de Albolote por otro delito-, ponen de manifiesto el frenético y lujoso tren de vida de ambos hermanos, con un patrimonio que puede rondar los 30 millones de euros , así como su liderazgo en una organización criminal dedicada al tráfico de hachís a gran escala.

En ambos autos –uno para cada hermano- se desvelan nuevos e importantes datos que constatan por qué los Tejón se enfrentan a hasta 15 años de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. El delito de blanqueo del que se les acusa lo lleva otro juzgado en Algeciras.

Armas, narcolanchas, mucho dinero en metálico, viajes, coches de alta gama, fiestas, negocios e incluso reiterados premios de lotería forman parte del sumario, pese a que las vidas laborales de ambos hermanos y por tanto, sus ingresos legales , han sido prácticamente nulos.

En el caso de Isco Tejón, la Audiencia destaca que cuenta con numerosas sociedades con diversos objetos «con la finalidad de ocultar cualquier rastro de ilicitud» y alude a su alto nivel de vida.

No tiene bienes inmuebles a su nombre, le constan cuatro vehículos aunque se le ha visto usar otros cuatro y está vinculado a una sociedad marroquí y a otra que habría comprado un inmueble por 65.000 euros sin financiación externa.

También gestiona o es propietario real de negocios de intercambio de parejas, una clínica de estética y adelgazamiento, un local de striptease , una tienda de ropa, un pub, un café y una sala de fiestas.

A bordo de un Lamborghini Murciélago

Isco mantuvo una reunión en Sevilla con uno de los dos policías nacionales que fueron detenidos conduciendo un Lamborghini Murciélago . Después fueron vistos en la zona VIP de una discoteca.

En el sumario figuran numerosas conversaciones telefónicas comprometidas. En una le preguntan si tiene dinero en casa «para que lo quitaras mañana. Va a haber registros, dicen», a lo que Isco responde que lo sabe y que no lo tiene en casa. Según la Audiencia, dicha conversación indica que podría tener contactos «con personas vinculadas a la Policía o a órganos judiciales », y «que sí que dispone de dinero, no en su casa pero sí en otro sitio, que no debe ser el banco, atendida la investigación patrimonial efectuada».

Isco Tejón, en la sala de la Audiencia Provincial que revocó su libertad condicional

En 2016, Isco, un policía local de La Línea y uno de los nacionales pasaron una noche juntos y el narco pagó todos los gastos , según una conversación intervenida.

Otro día, el mismo policía nacional llamó a Isco para que le dejaran entrar en una discoteca y éste ordenó al encargado que le abriera al agente una cuenta de 1.000 euros . Este mismo agente dijo en una llamada a una mujer en mayo de 2016 que su mejor amigo, Isco «El Castaña», es el «mayor traficante de La Línea».

Nueve premios de lotería en un año y medio

Sobre Antonio Tejón destaca que no ha ofrecido justificación sobre sus bienes y nivel de vida, y que le habría tocado la lotería nueve veces en un año y medio, lo que supone un «serio indicio» del delito de blanqueo así como de su pertenencia a la organización criminal en calidad de jefe «atendiendo a los importantísimos beneficios que constan en la causa que ha obtenido sin una vida laboral que permitiera justificarlo». Y es que Antonio ha cotizado únicamente siete meses en diez años.

Isco comparte prisión con otros importantes narcos, como «Los Pelúos» o Kiko «El Fuerte»

Isco Tejón ingresó el jueves en la p risión de Botafuegos de Algeciras. Fue directo desde la Audiencia Provincial. Su mujer le entregó una bolsa que tenían preparada con ropa por si no conseguía seguir en libertad provisional.

Permanece en el departamento de Ingresos y está previsto que pase a un módulo. No estará solo. La prisión de Botafuegos parece «Narcolandia» . En la cárcel de Algeciras están también otros conocidos narcos del Campo de Gibraltar y en concreto de La Línea, como «Los Pelúos» -padre e hijo- así como Kiko «El Fuerte» , otro importante narco detenido hace unos días por la Guardia Civil también en esta ciudad. En el módulo de mujeres están además Cayetana Marmolejo , novia de «El Pelúo» y que tenía un armario con prendas y complementos valorado en un millón de euros, y su suegra.

