Una pelea origina una estampida durante un festival de baile en La Línea

Soraya Fernández

La Línea Actualizado: 22/12/2018 21:42h

Este sábado era un día especial para las alumnas de las academias de baile de La Línea de la Concepción (Cádiz) y la primera actuación en público para muchas de ellas.

Todo estaba dispuesto en la céntrica plaza de la Iglesia. Un pequeño escenario y apenas unas vallas acotaban la zona del escenario, alrededor de la cual se concentraban las alumnas de las academias, sus familiares, amigos y curiosos. Centenares de personas a las ocho de la tarde de un sábado prenavideño para disfrutar de actuaciones de baile.

Los profesores subieron al escenario y comenzaron a bailar antes de que lo hicieran las chicas, agolpadas justo en frente, momento en el cual dos mujeres que estaban entre el público comenzaron a pelearse. Otras intentaron separarlas y se formó en sólo unos segundos un tumulto que derivó en una estampida.

Niñas llorando y corriendo en todas direcciones, cayendo al suelo y madres desconsoladas buscando a sus pequeñas. Esa es la imagen que ha dejado una noche para olvidar, especialmente entre las de más corta edad, que estaban realmente asustadas porque no entendían qué ocurría.

La concejal de Fiestas, Susana González, se mostró muy indignada con lo ocurrido. En principio, el incidente se ha saldado sin heridos de importancia.

Algunos padres se quejaban de que la zona no estaba bien delimitada para las academias y que faltaba presencia policial.

Una chica joven, que se disponía a acudir a un centro de salud y presentar denuncia, contó a este diario, tras hacer lo propio con la Policía Local, que todo empezó porque una mujer le pidió paso. «Yo estoy en una academia pero no bailaba. Me dijeron que me pusiera cerca del escenario para cuidar de las pequeñas. Una mujer me dijo que quería pasar y le dije que no podía, pero me agarró de los pelos sin decir nada más».