Entrevista Pedro Pacheco: «La clase política no tiene vergüenza» «Si los catalanes consiguieran las pelas que consiguen los vascos o navarros, España se rompería», afirma el exlíder del Partido Andalucista

Elena Carmona @elenauer Jerez Actualizado: 25/08/2019 13:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro Pacheco fue alcalde de Jerez durante más de 24 años. Fue una de las cabezas del panorama político nacional al enarbolar la bandera del andalucismo tras los años de la transición. Ha dado frases que quedarán en los anales de la historia, que se utilizan a día de hoy entre los ciudadanos como si se tratara de un refrán o proverbio chino. Pacheco ingresaba en la cárcel convirtiéndose en uno de los primeros representantes políticos de este país sobre los que caía una pena de prisión. Ahora es de los pocos beneficiarios, de la comunidad presidiaria que goza de la libertad condicional. Atendía a ABC en su casa, repleta de calma, libros y muchos recuerdos. Durante cerca de dos horas analizaba la situación política del país, la dureza del Código Penal, reflexionó sobre el papel de la justicia, los políticos, la relación con Cataluña y el peso del andalucismo.

¿Qué quería ser Pedro Pacheco cuando era pequeño?

No lo sabía. En los años 50 me dedicaba a jugar en la calle Arcos, escuchábamos a Diego Valor en la radio, el Tour de Francia, y en verano estábamos todo el día en la calle. Antes nos reñían por estar todo el día en la calle y ahora a los niños hay que pegarles, en el sentido cariñoso, para que salgan a la calle. En aquella época lo que queríamos era sobrevivir.

¿En qué momento giró su vida y se encaminó hacia la política?

Todo fue un proceso que comenzaba en la facultad de Derecho. Sevilla era un hervidero, con muchos problemas políticos que tenían su impacto en la universidad, que incluso era asaltada en muchas ocasiones por la Policía Nacional, a petición de varios rectores. Y ya en los últimos años de la facultad, ya estaban en el horizonte algunas cosas sobre el andalucismo, el regionalismo andaluz, pero poquito. Y cuando acabo la carrera y entro en la Caja de Ahorros es cuando tiene más contenido todo lo relacionado con el regionalismo andaluz. Nace Alianza Socialista Andalucía (ASA) y es cuando yo ingreso y hasta el día de hoy.

Y ahora, ¿cómo ve el regionalismo?

Actualmente el tema es preocupante en este país, porque no termina después de muchísimos años de cuajar el estado de la autonomía en un estado federal, aunque no tenga ese adjetivo. Parece mentira que seamos incapaces de rematar el estado de las autonomías. Creo que todo empezó mal, porque la transición –que se ha vendido como modelo- fue como ‘así como asá’; porque aquí los únicos que tuvieron que transigir fueron los perdedores. Los jóvenes nacionalistas andaluces nos abstuvimos y en la Constitución hay un germen muy grave: desde el principio se primaron las nacionalidades frente a las regiones, que realmente impide que aquí pueda haber un estado federal que garantice en principio la igualdad de los servicios esenciales de los ciudadanos. El obstáculo son los privilegios fiscales de Navarra y País Vasco, que es foco de atención y mimetismo por parte del resto de los territorios españoles. El andalucismo que encabezó el Partido Andalucista se agotó, llegó hasta el final y le dieron un entierro con dignidad, pero también hay una señal muy buena de que ha nacido Izquierda Andalucista (IA), que al parecer empieza a pisar con fuerza. En cuanto a AxSí tal vez sean grupúsculos del antiguo PA que intentan sobrevivir, me parece correcto. Pero me ha llamado más la atención IA.

Y, ¿se va a meter en ese lío de Izquierda Andalucista?mo?

Yo de momento a reflexionar. Llevo apenas dos meses con la libertad condicional y el tiempo pasa volando. Lo que sí es cierto es que no me voy a ir a ningún hogar de ancianos a jugar al dominó ni voy a viajar con el Imserso, prefiero estar en mi casa leyendo

Y sobre Cataluña, ¿qué me dice?

Cataluña lo que dice es que yo quiero, como mínimo, igual que el País Vasco y Navarra. Al final, sus justas o no justas reivindicaciones siempre se traducen en pelas. Les persiguen las pelas. Y eso es imposible. Si los catalanes consiguieran las pelas parecidas a lo que consigue un ciudadano del territorio privilegiado vasco o navarro, España, se rompe. Creo que la solución pasa por dialogar. Rajoy Tancredo, más su ayudante Soraya, más el PSOE, más Cs y el PP, hasta ahora de dialogar poco, se dedicaron a mandar a la policía y a la Guardia Civil con el 155 en la bandera. Por lo menos se debería desbloquear dialogando. Todo diálogo se va a ver impactado por la sentencia del ‘process’, pero el impacto del ‘process’, mayor o menor, no debe impedir que se empiece de verdad a ver cómo se corrigen las disfunciones que existen en el estado autonómico español para ser federal.

Pacheco, durante un momento de la entrevista - P. Martín

El encaje fácil de Cataluña va a costar pelas y con cuatro cosas: definir las competencias del estado federal y de los estados federados; descentralizar instituciones; un sistema de financiación autonómico que iguale, en principio, todos los servicios públicos nacionales, de la misma cantidad y calidad; y contemplar las posibles singularidades culturales o lingüísticas de cada territorio federado. No creo que sea tan complicado. Si luego al final se requiere un consentimiento a través de un referéndum español, por qué no. Ahí también pueden ir las singularidades culturales, pues se hace. Un ciudadano en esos territorios forales recibe del territorio 10 y en el resto recibimos tres, más o menos. Es una barbaridad y hacen caso omiso a los requerimientos que hace la UE para superar estos ajustes tan tremendos que no existen en Europa.

Y ¿cómo ve el plantel nacional?

Creo que hay dos cosas importantes, que el señor Sánchez y el señor Iglesias, que me caen muy simpáticos los dos, están en el escaparate, se han retratado, no han hecho caso a sus bases, a las que hay que hacerles caso. Y están demostrando una ineficacia muy grave. Y cada día que pasa Sánchez va a superar al inepto de Rodríguez Zapatero. Son dos iguales. Qué barbaridad. Están haciendo lo indecible para no asumir riesgos de gobernar en España. Es una tesis mía. Se está cociendo una a nivel internacional que asusta. Y creo que se ha asustado él antes y quiere evitar la tormenta perfecta: enfrentamiento entre el gigante norteamericano y China, la fractura de la UE, no hemos salido de los daños de las crisis, a la que podemos enlazar con otro tipo de crisis. Sánchez prefiere convocar elecciones, sacar cuatro diputados más y que las tres derechas le quiten del gobierno. Me da la impresión que quiere elecciones, porque él no tiene autonomía en el partido, es un mandado. Antes de dar los pasos, mira a quienes lo controlan.

Es que Podemos no puede tolerar las migajas, sólo puede pensar ¿tú eres tonto o tomas leche caliente mala? Primero me vetas, después pones a quienes no tienen. Y ahora está haciendo como Trump, intentando hablar con sectores y ¿para eso tarda un mes? En lugar de coger la opción de la línea recta está cogiendo la opción perifrástica, y como dicen Faulkner y Javier Marías, al final se va a tener que sentar con Podemos, tendrá que darle cargos y antes firmar un programa. Si no lo va a hacer, que creo que no, que no maree más la perdiz.

Es memo, políticamente hablando, la investidura es un tema político, no jurídico, como va a reformar una cosa por la escasez de política, no porque el texto sea farragoso. Creo que se dedica a dar rodeos y mientras el país a la deriva. El espectáculo de dónde alojamos al Open Arms es denigrante… A ver qué diferencia hay entre Salvini y el otro… Y Europa, ¿dónde está?

¿Qué opina de Podemos?

Empezó bien, tuvo éxito, luego se ha ido asentando, con sus escisiones y se sedimentará. Creo que el tema catalán le ha pasado una factura inmensa. Lo que más daño le ha hecho es el tema catalán, donde han sido un poco cándidos y se han desgastado en favor de ER (Esquerra Republicana) y han perdido muchos miles de votos. Espero que hayan aprendido, porque una izquierda hace falta para que vigile al social liberal o a la social democracia.

Y cuando pasea por Jerez, ¿qué se le viene a la cabeza?

Jerez tiene un problema muy grave que en las elecciones locales casi el 50 por ciento se abstuvo, y los distritos electorales demuestran que no son solo antisistemas los que se han abstenido. Eso en democracia es muy grave. No veo en las declaraciones de los dirigentes de Jerez qué van a hacer para atraer a ese porcentaje que son necesarios para la ciudad. En segundo lugar, el partido que ha ganado las elecciones se ha conformado con muy poco, y al parecer, los primeros pasos que están dando son imitación de los cuatro años anteriores. No veo que estén trabajando para crear los mimbres de un proyecto que recupere Jerez con participación activa de los sectores sindicales, empresariales y culturales y que fijen un objetivo. Mi visión es que la ciudad vive una decadencia impresionante. Lo tienen fácil porque durante mi gestión se hizo tal esfuerzo que tuvo la transformación más importante de la historia. Costó mucho esa transformación, pero gestionar es más fácil. Que se pongan las pilas. Han cometido un error de principiantes incrementándose los sueldos. Se les ve el plumero. No se puede hacer peor. Ese detalle indica que van a volver a los cuatro años atrás. Y que pase el tiempo y si Jerez se sigue hundiendo, no es culpa de ellos.

¿Qué diferencia hay entre el político de antes y el de ahora?

Son distintos. A nosotros no nos motivaba el sueldo, hasta que no se reformó la Ley de Bases de Régimen Local estuvimos tres o cuatro años sin ganar. Veníamos con ilusión de cambiar las cosas, veníamos de una dictadura muy dura. Todo el mundo se involucró, los partidos y la ciudadanía. Ha pasado el tiempo y requiere otra vez, aunque de forma distinta, volverte a enamorar de la política, que está tan denostada por los casos de corrupción, pero no veo que los políticos se reenamoren. Se han convertido en funcionarios, mirando el reloj de ocho a tres y buscando la foto para justificar que han trabajado. Tienen que reencontrarse con Jerez y conocerla y proyectar un futuro que la vuelva a colocar como ciudad puntera. Había un barco que tenía un destino y ahora se mueve zarandeado por los vientos de levante y de poniente y no tienen destino.

De esos 25 años como alcalde, ¿con qué se queda?

Haber sido partícipe de la transformación de la ciudad, ¿te parece poco? Eso es una ocasión de oro que no se va a repetir. Eso no tiene precio.

Y ¿qué le quitó?

Tiempo familiar, con los amigos, cambiar el carácter, que es lógico. Todo tiene sus pros y sus contras. No se entra en política a beneficio de inventario, se entra con el Debe y el Haber.

¿Cree que el poder corrompe?

El poder corrompe en el sentido que desgasta, pero ahora para la gente corromper significa que te lo vas a llevar calentito. Y mire usted, yo no me lo he llevado calentito. Corrupto es que ha actuado de una forma administrativa y dicen los tribunales que no es cien por cien correcta en el caso de Jerez y sí en el resto de España, pues sí. El poder corrompe en el sentido que desgasta y tienes que tener mucho cuidado y ponerte la vacuna para no degenerarte, cansarte, aburrirte y caer en lo cansino. España tiene una población de 46 millones de habitantes, y la población penitenciaria es de 120.000, la más baja de Europa, y sin embargo tenemos el Derecho Penal más duro con el Código de 2015. De esos 120.000, que consigan la provisional, como yo, no llegan al 14 por ciento. Hay una excesiva exhibición en medios televisivos y hay tertulianos que están fomentando una especie de populismo punitivo, dando a entender que tenemos que volver 21 siglos atrás y aplicar de nuevo la ley del talión. Hasta a Trump, ese individuo que no sé cómo calificarlo, que metía a la gente en la cárcel, tiraba la llave por la alcantarilla y ‘ahí te pudras’, ahora los técnicos le han dicho que así no hay rehabilitación y que es más barato para el erario público rehabilitar que meter a infractores en cárceles privadas. Aquí desde 2015 se aplica simbólicamente lo mismo: te encierran, simbólicamente tiran la llave por la alcantarilla y más o menos, ahí que te pudras, por lo que infringen el artículo 25 de nuestra Constitución. No está justificada la dureza del Código Penal y que sólo consiga la libertad condicional el 13 o 14 por ciento, lo que significa que no creen en la rehabilitación.

Al hilo de esos tertulianos y del panorama político…

Bueno y Pujol, ¿se le espera? Mire usted, la clase política no tiene vergüenza. ¿Dónde están los 7.000 millones del boquete de Pujol en Banca Catalana, que fue absorbida deprisa y corriendo por el Banco Vizcaya? Sus directivos eran muy amigos, por aquel entonces, de Felipe González. Y a punto de finalizar la investigación era parada y nunca más se supo. Y yo creo que ahí está la fortuna. 7.000 de Banca catalana, más lo acumulado con el 3% es más.

Y los Ere en Andalucía, ¿qué tiene que decir Pedro Pacheco

Igual que el tema Pujol. Son tal para cual. De verdad, ¿nos vamos a enterar algún día de la tramitación del ERE, de las irregularidades? En segundo lugar, Andalucía no tiene el peso específico que se merece, como decíamos los andalucistas. Y ahora en el partido de la oposición que es el PSOE extraña la situación del señor Sánchez y Susana Díaz, a no ser que haya un pacto bajo cuerda de la permanencia de las estructuras provinciales de la anterior presidenta, que siempre se ha mostrado en contra del presidente. No sé si va a aflorar el pacto que han hecho a cambio de permanecer intactas las estructuras, pero eso no se come, es una situación anómala. Y respecto al nuevo Gobierno andaluz no sé si habrá que darle 100 ó 200 días porque no sé si se han encontrado los cajones llenos, si han levantado las alfombras. Cs no tiene estructura sólo votos y va a la caza y captura de profesionales. Puede malvenderlo, porque ha nacido por arriba y no tiene estructura. Cs creo que es un estorbo en el Gobierno de coalición en Andalucía porque a veces se le van y a veces no tienen coherencia con la ideología política de Ciudadanos. Eso se va a notar. Los otros se saben quiénes son, pero estos son unos pipiolos. Es un partido ‘caught all’ (atrapatodo). Y parecen la yenka, de derecha, izquierda, arriba abajo. Eso lo van a pagar.

A partir de ahí, ¿qué opina de la condena perpetua revisable frente a la doctrina Parot?

Es fue un lío técnico. Le están echando la culpa a Rajoy, pero ya el ‘listo’ de Zapatero ya introdujo una dureza en las penas que es inmensa. En la época social liberal… eh. Si se ratifica es una barbaridad porque va en contra del principio de resocialización y reeducación del delincuente. Hay un recurso en el Constitucional sobre esto y al parecer no está entre sus prioridades… Es raro, ¿no?

¿Ha sido Pedro Pacheco cabeza de turco?

Yo creo que han sido momentos malos. Cinco años y medio por dos asesores, es lo peor. Ha sido un escarmiento y la segunda parte de esa frase que dije y dicha está. Forma parte del imaginario popular español (La justicia es un cachondeo). Me queda poco hasta 2020, principios del 21. Lo peor ha pasado para mí. A ver si me ocurre como a los enanos del circo y me quedo embarazado. Aunque con 71 sería complicado (bromeó).

Y ¿sobre la inhabilitación?

Hombre ya que he pasado esos años en prisión, que me quiten la incompatibilidad, porque no me he llevado un duro y podría aplicar toda mi experiencia como concejal de Jerez, que me gustaría. Me encanta Jerez (bromeó consigo mismo).

¿Se ha sentido arropado por la gente?

Ha dado la cara quien ha querido, Jerez es muy apático. Me han respondido muchos de los que esperaba y otros no, y qué le voy a hacer. Como decía Horacio, ‘mientras eres rico, tendrás muchos amigos’, cuando no lo seas, serán menos.