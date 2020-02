CÁDIZ Pedro Maza: «A día de hoy aún no sé qué le pudo pasar al Rua Mar» El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras y hermano de dos tripulantes del pesquero sostiene que se ha hecho todo lo posible por encontrarlos pero que su desaparición sigue siendo una incógnita

Curtido en la mar, Pedro Maza es vicepresidente segundo de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), pero también hermano de Antonio Javier Maza, patrón del pesquero Rúa Mar, y de Ángel Maza, otro de los seis tripulantes del pesquero Rúa Mar, con base en Algeciras, que desapareció en la madrugada del pasado día 23 de enero en aguas marroquíes.

Su testimonio tiene por tanto una doble y valiosa vertiente. Un día después de que el Gobierno haya anunciado que suspende la búsqueda del pesqueroy de los cuatro tripulantes que aún no han sido localizados –Antonio Javier Maza y el marinero de origen peruano Óscar Maquera fueron encontrados sin vida junto a las costas de Tarifa días después de la desaparición del pecio-, Pedro Maza analiza con una entereza sobrecogedora y admirable la desaparición y la búsqueda por tierra, mar y aire del pesquero y su tripulación, y tiene palabras de agradecimiento y reconocimiento para todo el dispositivo.

«Asumimos con tristeza el fin de la búsqueda por no haber tenido la suerte de haber encontrado el barco y los cuerpos de nuestros seres queridos, uno de ellos mi hermano, que es lo que queríamos todos, así como con la incógnita de qué no sabemos qué ha ocurrido. Ya me gustaría. No obstante, sí tenemos que decir que el equipo humano y los medios que se han desplegado para intentar localizarlos han sido muchos y de agradecer. El dispositivo ha estado integrado por los mejores de España y el trato que hemos tenido ha sido bastante bueno», explica.

«¿Seguir buscando, dónde y cómo?

Maza sabe bien de lo que habla cuando asegura que seguir buscando no tiene sentido: «Mi profesión es ésta y sé verdaderamente lo que se ha hecho y cómo se ha trabajado. Se ha buscado en un radio de más de 500 kilómetros cuadrados en profundidad y seguir, como he dicho a familiares y a amigos, ¿dónde y cómo?».

Bajo su criterio, se ha hecho todo lo posible por encontrar el barco y a sus cuatro tripulantes: «Soy consciente de que hay opiniones de todo tipo pero bajo mi punto de vista se ha hecho correctamente. Todos hubiéramos querido que se hubiera agilizado todo al máximo y que hubiéramos encontrado al barco y a los tripulantes del tirón, pero no ha sido posible».

A día de hoy, las causas de la desaparición del Rúa Mar y su tripulación sigue siendo un misterio. El Gobierno confirma casi al 100% la hipótesis del hundimiento pero reconoce que no localizar al barco impide una investigación en profundidad y certera para conocer las causas y evitar que el trágico suceso se repita.

«Ha pasado algo extraño que a mí se me escapa»

A Pedro Maza le siguen asaltando las dudas sobre qué pudo ocurrir: «Soy patrón, he estado muchos años navegando y sigo teniendo mis dudas. No sé lo que ha ocurrido. Ha habido días en que no he dormido estudiando este tema. He hecho todo lo que hay que hacer bajo mi conocimiento y, verdaderamente, no sé qué ha ocurrido. Sí sé que ha pasado algo extraño que, al menos a mí, se me escapa».

Eso sí, está convencido de que todo ocurrió muy rápido, porque ni su hermano Antonio Javier ni el marinero Óscar Maquera llevaban puestos los chalecos salvadidas cuando sus cadáveres fueron encontrados. Las autopsias relevaron el patrón falleció por hipotermia y el pescador, por ahogamiento. «Mis hermanos se hicieron conmigo a la mar y eran grandes profesionales. Que no tuvieran ni diez minutos para ponerse el chaleco salvavidas es incomprensible», explica.

En relación a las dudas planteadas por algunos pescadores, que sostienen que no todos los barcos llevan sistemas para ser detectados, por lo que pudo haber una colisión y dicho buque pasar desapercibido para el SIVE de la Guardia Civil, Pedro Maza prácticamente las despeja: «Desde el primer día he hablado con el teniente coronel de la Guardia Civil, que ha sido mi persona de contacto, al que tengo que agradecer el trato y la información que nos ha facilitado, y la humanidad que ha tenido con nosotros en todo este proceso. Hemos hablado de este asunto. Aunque el barco no lleve dispositivo, el SIVE sí detecta las trazas que dejan las embarcaciones. Se ha mirado y analizado todo».

Desde Salvamento Marítimo se ha reconocido además que el caso del Rúa Mar es inédito. Nunca antes un dispositivo había buscado con tantos medios y tanto tiempo una embarcación sin obtener resultados. «Sí que es algo inédito. Creo que en España no se ha buscado un barco durante más tiempo ni con más medios que el Rua Mar», apunta Maza.

Las familias no renuncian a encontrar a los suyos. «Hemos hablado con compañeros marroquíes porque donde se cree que desapareció el barco hay una zona de pesca. Hemos dado la voz de alerta por si encuentran o enganchan algo cuando faenan nos avisen».

También se muestra muy agradecido a todas las administraciones por la coordinación que se ha tenido y el servicio y la información «que nos han ido facilitando puntualmente».

Y es que reconoce que la información a los familiares por parte del gabinete de crisis del Gobierno ha sido la adecuada y ha funcionado: «Desde el dispositivo han sido muy meticulosos a la hora de informar primero a los familiares».

Sobre la investigación abierta por la Audiencia Nacional a este y otros pesqueros por supuesto tráfico de hachís, asegura que todo se sabrá a su tiempo y se esclarecerá la verdad pero que darlo a conocer cuando aún se buscaba a los tripulantes supuso un golpe muy duro para los familiares. «No era el momento», sentencia.

